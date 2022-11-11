Ankara’da ödül zamanı
Yılın son büyük festivalinde 33. Ankara Film Festivali’nde kazananlar bu akşam belli olacak.
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali’nde film gösterimleri dün sona erdi. Festivalde ödüller bu akşam düzenlenecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Nisan ayında İstanbul Film Festivali’ne katılan, sonbaharda ise Adana ve Antalya ile festival yolculuğuna çıkan filmler seneyi Ankara’da kapatıyor. Böylece önceki üç festivalden ödüller kazanan önemli filmlerin tamamı başkentte bir araya geliyor.
JÜRİNİN İŞİ ZOR
Ankara Film Festivali’nin Ulusal Yarışması’nda İstanbul Film Festivali’nde bu yıl en iyi film seçilen Maryna Er Gorbach’ın “Klondike” filmi, Adana’da en iyi film olan Ziya Demirel’in “Ela ile Hilmi ve Ali”, Antalya’da en iyi film olarak belirlenen Özcan Alper’in “Karanlık Gece” filmleri ödüle aday. Senenin ses getiren yerli filmlerinden Emin Alper’in Antalya’dan dokuz ödüllü filmi “Kurak Günler” de en güçlü adaylardan biri.
Doğal olarak diğer kategorilerde de öne çıkan çok fazla isim var. Emin Alper Altın Portakal’da, Ziya Demirel ise Adana’da en iyi yönetmen seçilmişti. En iyi erkek oyuncu kategorisi de büyük bir çekişmeye sahne olacak. Antalya’da ödülü paylaşan isimler Selahattin Paşalı (Kurak Günler) ve Cem Yiğit Üzümoğlu (LCV), “Çilingir Sofrası”yla hem İstanbul hem Adana’da ödülü paylaşan Barış Gönenen ile Ahmet Rıfat Şungar ve “Karanlık Gece”deki oyunculuğuyla Berkay Ateş öne çıkan isimler. En iyi kadın oyuncu kategorisinde öne çıkan isimler arasında Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali) İstanbul’da en iyi kadın oyuncu seçilmiş, Adana’da da ödülü Aslıhan Gürbüz (Bana Karanlığını Anlat) ile paylaşmıştı. Antalya’da ise “Kar ve Ayı” ile Merve Dizdar ödüle değer görülmüştü.
Yönetmen ve senarist Pelin Esmer’in başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi müzisyen Can Atilla, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yazar İlhami Algör, oyuncu Melisa Sözen, akademisyen Özlem Köksal ile oyuncu Serdar Orçin’den oluşuyor. Bu yıl bol ödüllü filmlerinin yarıştığı Ankara Film Festivali’nde jürinin karar verirken zorlanacağını öngörmek zor değil.
İŞTE YARIŞAN FİLMLER
Bu yıl Ankara’da yarışan filmler şöyle: Bana Karanlığını Anlat / Gizem Kızıl, Bomboş / Onur Ünlü, Çilingir Sofrası / Ali Kemal Güven, Ela ile Hilmi ve Ali / Ziya Demirel, Kabahat / Ümran Safter, Kar ve Ayı / Selcen Ergun, Karanlık Gece / Özcan Alper, Kurak Günler / Emin Alper, Klondike / Maryna Er Gorbach, LCV (Lütfen Cevap Veriniz) / İsmet Kurtuluş & Kaan Arıcı, Mukavemet / Soner Caner, Suna / Çiğdem Sezgin.
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