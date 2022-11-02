5. ISTANBUL Offline Uluslararası Şiir Festivali başlıyor
5. İstanbul Offline Uluslararası Şiir Festivali 3-5 Kasım tarihleri arasında, 12 ülkeden toplam 22 şairin katılımıyla gerçekleşiyor.
5. ISTANBUL Offline Uluslararası Şiir Festivali, 3-5 Kasım 2022 tarihleri arasında çok sayıda ülkeden şair ve sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek.
Avrupa Şiir Festivalleri birliği Versopolis üyesi olan ve bu sene "Zaman Yolcusu Kalmasın, Geçmişe mi Geleceği mi, siz ne tarafa gidiyorsunuz?" temasını gündeme getirecek olan festival, farklı ülkelerden şairler arasındaki dostluk, etkilenme, tartışma ve iş birliklerini konu alıyor. ISTANBUL Offline Festivali kapsamında şiir performanslarının yanı sıra çeşitli mekânlarda şiir dinletisi, söyleşi, yuvarlak masa toplantısı, dans ve müzik performansları da düzenleniyor. Bu yıl festivale şair Hilmi Yavuz onur konuğu olarak katılıyor.
Festival Onur Konuğu:
Hilmi Yavuz
Şair ve Sanatçılar:
Aljaz Koprivnikar (Slovenya), Altay Öktem (Türkiye), Athena Farrokhzad (İsveç),
Cansu Fırıncı (Türkiye), Carolyn Forche (ABD), Daniela Danz (Almanya),
Didem Gülçin Erdem (Türkiye), Ecem Dilan Köse (Türkiye), Emrullah Alp (Türkiye),
Guy Helminger (Lüksemburg), Haydar Ergülen (Türkiye), Ida Börjel (İsveç),
John Casquarelli (ABD), Leonard Schwartz (ABD), Madara Gruntmane (Latvia),
Nihat Özdal (Türkiye), Nilay Özer (Türkiye), Patrick Cotter (Ireland), Sonnet Mondal (Hindistan), Thanos Gogos (Yunanistan), Umut Sevgül (Türkiye), Yazı Köz (Türkiye).
5. ISTANBUL Offline Uluslararası Şiir Festivali, Avrupa şiir festivalleri birliği Versopolis, İsveç Kültür Fonu, Tarabya Kültür Akademisi, Letonya Edebiyat Fonu, Boğaziçi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, DAM ve Artful Ajansının katkılarıyla, Mavi Delta Yayınları tarafından düzenleniyor.
Festival Etkinlik Programı
3 KASIM 2022, PERŞEMBE
16:30 Yuvarlak Masa Toplantısı
“Zaman Yolcusu Kalmasın”
(DAM, Beyoğlu)
19:00 Onur Konuğu Etkinliği: Hilmi Yavuz Şiiri
(DAM, Beyoğlu)
Moderatör: Gökçenur Ç.
Konuşmalar: Nilay Özer, Vural Bahadır Bayrıl
4 KASIM 2022, CUMA
11:00 Şiir Dinletisi ve Sohbet
(Boğaziçi Üniversitesi, Kriton Curi Salonu)
Moderatörler: Efe Duyan, Kim Fortuny
Carolyn Forché
11:00 Versopolis Şiir Dinletisi
(Yeditepe Üniversitesi)
Athena Farrokhzad, Thanos Gogos
13:30 Şiir Dinletisi ve Sohbet
(Yeditepe Üniversitesi)
Guy Helminger, Ida Börjel, Madara Gruntmane, Sonnet Mondal, Aljaz Koprivnikar, Patrick Cotter
19:00 Şiir Dinletisi
(Kadıköy Yaykoop)
Aljaz Koprivnikar, Altay Öktem, Athena Farrokhzad, Cansu Fırıncı, Carolyn Forché, Didem Gülçin Erdem, Ecem Dilan Köse, Emrullah Alp, Guy Helminger, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Ida Börjel, John Casquarelli, Leonard Schwartz, Madara Gruntmane, Nihat Özdal, Nilay Özer, Patrick Cotter, Sonnet Mondal, Thanos Gogos
5 KASIM 2022, CUMARTESİ
19:30 Kokteyl, Şiir Dinletisi, Parti
(DAM Beyoğlu)
Aljaz Koprivnikar, Altay Öktem, Athena Farrokhzad, Carolyn Forché, Daniela Danz, Didem Gülçin Erdem, Emrullah Alp, Guy Helminger, Haydar Ergülen, Ida Börjel, John Casquarelli, Leonard Schwartz, Madara Gruntmane, Nihat Özdal, Nilay Özer, Patrick Cotter, Sonnet Mondal, Thanos Gogos, Umut Sevgül, Yazı Köz.
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