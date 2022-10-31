"11. Uluslararası Klarnet Festivali" 13 Kasım'da başlayacak

31 Ekim 2022 Pazartesi, 08:53

Toplum İçin Sanat Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Klarnet Festivali", 13-17 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Ankara CSO Ada Yerleşkesi Ana Salonu'nda sanatseverleri ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği festivalin sanat direktörlüğünü klarnet virtüözü Serkan Çağrı üstleniyor.

Yerli ve yabancı birçok sanatçıyı müzik tutkunlarıyla buluşturacak festivalde Niyaz, Azam Ali, Vassilis Saleas, Serkan Çağrı, Kerem Görsev Trio Band ve Elif Çağlar sahne alacak

Festivalin İstanbul AKM'de gerçekleşecek açılış konserinde, İran asıllı sanatçı Azam Ali'nin Amerikalı ortağı Carmen Rizzo ile kurduğu Niyaz adlı grup sahneye çıkacak.

Topluluk, ikinci konserini 15 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirecek.

Başarılı piyanist ve besteci Kerem Görsev Trio ile caz vokalisti Elif Çağlar,13 Kasım'da İstanbul AKM'de, 16 Kasım'da Ankara'da aynı sahneyi paylaşacak.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Yunanistan'ın ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas, 15 Kasım'da İstanbul AKM'de, 17 Kasım'da ise Ankara'da festivalin son konserine imza atacak.

Festival, bugüne kadar yerli ve yabancı 100'den fazla sanatçı ve grubu sanatseverlerle buluşturdu.