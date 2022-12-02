Ankara'da perde 'organ bağışı' için açılacak: BUSADER'den 'Bağışla Beni'
Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) ile Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin (ANSEDER) işbirliğinde, organ bağışının önemin edikat çekmek amacıyla “Bağışla Beni” adlı tiyatro oyunu oynanacak. 4 Aralık pazar günü oynanacak oyunun geliri, Başkent Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Kliniğine bağışlanacak.
Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin (BUSADER) “Hayata Tutunuyoruz” projesine destek vermek için sahnelenen, Berrin Kulya Balkanlar’ın yazıp yönettiği ve BUSADER üyelerinin gönüllü olarak oynadığı, “Bağışla Beni” oyunu, Bursa’daki gösterimlerinin ardından Ankara’da da sahnelenecek.
Oyun, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ANSEDER işbirliğiyle oynanacak.
Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İnce Memed Salonu’nda tiyatroseverler için perdelenecek oyun, 4 Aralık 2022’de 14.00’te başlayacak.
Oyundan elde edilecek gelir, Başkent Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Kliniği’ne bağışlanacak. Başkent Üniversitesi Hastanesi “Organ Bağış Masası” da, tiyatro salonunda bilgilendirme ve bağış için hazır bulunacak.
Biletler, ANSEDER’in sosyal medya hesaplarından ve tiyatronun oynanacağı salondan temin edilebilecek.
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