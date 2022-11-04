Organ bağışındaki düşüş kaygı verici boyuta ulaştı

04 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Her yıl 3-9 Kasım arası organ bağışı haftası olarak anılıyor. Uzmanlar, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde organ bağışının hayati önemine dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre geçen yıllara göre organ nakli sayılarından düşüş olduğu gözlemlendi. Cumhuriyet’e konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Yavru ise organ bağışının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Pandemi, nakil sürecini çok yıprattı. Nakillerdeki azalmanın bir diğer nedeni ise nakil yapılacak kadavra donörünün sayısının az olması. Daha çok canlı verici tercih ediliyor fakat bu verici için risk taşıyor. Bu yüzden kadavra donörü teşvik etmek gerekiyor” diye konuştu.