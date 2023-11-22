Ankara’da sanatın yeni adresi: Artapolis Sanat Galerisi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:03

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:03

Ankara’da klasik ile çağdaş sanatı sanatseverler ve koleksiyonerlerle buluşturmak amacıyla kurulan Artapolis Sanat Galerisi & Sanat Danışmanlığı, ilk sergisi “Apertio” ile kapılarını açıyor. Sergide, farklı üsluplarda üretimlerini yapan yedi sanatçının eserleri yer alıyor. Ayrıca, Zeliha Akçaoğlu’nun tablolarından alınan ilhamla Art Fashion projesiyle sanat ve tekstil de bir araya geliyor.

“Apertio” sergisi, 22 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00-23.00 arasında gerçekleşecek açılışla başlayacak ve 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Sergi, Çankaya’ya bağlı Üsküp Caddesi üzerinde 15/A-15/B numaralı adreste bulunan Artapolis Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Sergiye katkı veren sanatçılar,

Zeliha Akçaoğlu, Özge Gökbulut Özdemir, Mehmet Yıldırım, Merve Çetin, Murat Akçaoğlu, Zafer Malkoç, Zarife Gizem İbrahimoğlu, Sihem Eşme