Anna Laudel İstanbul’da, Serpil Yeter’in ‘Başka Gör’ isimli fotoğraf sergisi açıldı: Pazarda zaman yolculuğu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

Sosyal temalara farklı doku ve desenlerle hayat veren usta sanatçı Serpil Yeter’in daha önce sergilenmemiş eserlerinden oluşan “Başka Gör” isimli fotoğraf sergisi 23 Şubat’a kadar Anna Laudel İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşuyor.

“Başka Gör” sergisi ile sanatçının 2000 yılında İstanbul semt pazarlarında yaptığı gözlem ve edindiği deneyimlerden esinlenen fotoğraf seçkisi ve ses yerleştirmesi ilk defa sanatseverlere sunuluyor. Sanatçı 23 yıl sonra ilk defa sergilenen fotoğraflarıyla ilgili “Artık görünmek istediler” diyor.

Yeter, İstanbul doğumlu ancak uzun yıllardır Almanya’da yaşıyor. Yine de İstanbul’u çok sevdiğini belirten sanatçı, her geldiğinde Tahtakale’yi, Kapalı çarşıyı, Eminönü’nü mutlaka gezdiğini dile getiriyor.

SANATÇI TİTİZLİĞİ

Sanatçı, pazarın her bir tezgâhını adeta bir enstalasyon gibi düzenlemiş ve pazarcıların sanatçı titizliğiyle yarattığı bu gündelik mekânları fotoğraf karelerine yansıtarak izleyiciyi milenyumun başında kurulmuş bir semt pazarı deneyimlemek üzere zamanda yolculuğa çıkarıyor. Yeter, semt pazarlarının getirdiği mutluluğu yansıtmaya, farklı bir bakış açısı yaratmaya çalıştığını söyleyerek serginin isminin bu nedenle “Başka Gör” olduğunu ifade ediyor.

Ressamlığın kendisi için hep ön planda olduğunu söyleyen Yeter, fotoğrafların o yüzden bugüne kadar beklediğini belirtiyor. Sergi fikri hep aklında olsa da fırsat bulamamış. Ancak bir müze yetkilisi arkadaşının fotoğrafları tesadüfen görüp beğenmesi sonucu fikir iyice ciddileşmiş.

Akşam yorgunluğundan, yıpranmış ruhlardan ve içsel bir güzellikle süslenmiş tezgâhlardan ilhamla bir araya gelen bu sergi, sanatçının İstanbul ziyaretleri sırasında yaptığı toplumsal gözlemleri hem estetik hem de realistik bir bakış açısıyla aktarıyor. “Başka Gör”, pazarcıların günlük yaşam mücadelesini, farklı kültürleri, karakterleri, imkânsızlıkları ve arzuları barındıran bir panorama tasarlayarak izleyicilere insan hikâyelerden çarpıcı bir mozaik sunuyor. Sergiyi gezenlere pazarcıların sesleri de eşlik ediyor.