Anna Laudel Zonamaco Sanat Fuarı’nda
İstanbul ve Düsseldorf galerilerindeki sergileri ziyaretçilerle buluşturan Anna Laudel, 8-12 Şubat tarihleri arasında Meksika’da düzenlenecek olan, Latin Amerika’nın önde gelen güncel sanat etkinliklerinden Zonamaco sanat fuarına Lal Batman’ın fuar için özel olarak ürettiği seçki ile katılmaya hazırlanıyor.
2002 yılından beri her yıl düzenlenen Zonamaco’nun 2023 edisyonu modern sanat, tasarım, antika ve fotoğraf alanında üretim yapan sanatçıları, fuar organizasyonu çatısı altında bir araya getiriyor.
Dünyanın dört bir yanından sanatçıların katıldığı fuarın Galeriler bölümü Ana Salon, Sur, Modern Sanat, Ejes dahil olmak üzere dört kısımdan oluşuyor. Uluslararası bir fuara ilk defa solo bir seçki ile katılacak olan Lal Batman’ın bu fuara özel ürettiği son dönem işleri, fuarın küratoryal projeleri de içeren Sur bölümünde Anna Laudel tarafından temsil edilecek.
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