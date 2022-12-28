Anne Baba Akademisi kitapları

28 Aralık 2022 Çarşamba, 00:00

Anne Baba Akademisi Doğan Kitap’ın çocuk bakımı, gelişimi ve sağlığını kapsayan serisinin adı. Bu seride tüm dünyada trend olan “Doğal Ebeveynlik” (Attachment Parenting) adı verilen ebeveynlik yaklaşımını benimseyen, bilimsel veriler ışığında hazırlanmış kitaplar yayımlanıyor. Doğal ebeveynlik, anne baba ve çocuk arasındaki sağlıklı bağlanmayı destekleyen, ebeveynlere içgüdülerini dinlemeyi öneren bir çocuk yetiştirme yaklaşımı. Dünyada büyük ilgi gören doğal ebeveynlik yaklaşımını Türkiye’deki anne babalar Anne Baba Akademisi kitaplarıyla tanıdı. Aletha Solter, William Sears, Martha Sears, Adele Faber, Elaine Mazlish, Anat Baniel, Carlos Gonzales serinin önde gelen yazarları…

Bilinçli Bebek Enstitüsü’nün kurucusu, dünya çapında tanınmış bir uzman olan Aletha Solter, “Ben dünyayı değiştirmek istiyorum, bunun için de işe çocuklardan başlamak gerektiğine inanıyorum” diyor ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek motivasyona, kararlılığa, cesarete ve beceriye sahip, şefkatli, güvenli ve akıllı insanlardan oluşan yeni bir kuşak yetiştirmek gerektiğini vurguluyor.

Ebeveynlik her açıdan zor bir süreç olsa da Solter, çocukların inişlerinin ve çıkışlarının sonsuza kadar sürmeyeceğini vurguluyor ve her anne babanın unutmaması gereken temel uyarıyı yapıyor: “Çocuklarınız şu anda size bağımlılar, ama bu durum çok yakında değişecek. Birlikte geçirdiğiniz günlerin tadını çıkarın ve çocuğunuzun bu dönemdeki oyunculuğundan, hesapsızlığından, yoğunluğundan, mucize duygusundan, merak ve heveslerinden keyif almayı unutmayın.”

Kitapları incelemek için: https://bit.ly/hb-anne-baba