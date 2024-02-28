Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Beef'in ikinci sezonunda bir araya geliyor!

Netflix'in sevilen dizisi Beef'in ikinci sezonunda kadroya sürpriz isimler dahil olacak...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:41
Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Beef'in ikinci sezonunda bir araya geliyor!
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Beef'in ikinci sezonu için heyecan verici güncellemeler yapıldı. Deadline'ın haberine göre Love & Other Drugs filminde bir araya gelen Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway bu sezonda diziye dahil olacak.

Bu seferki hikaye iki kavgalı çift etrafında dönecek. Aralık ayında Sofia Coppola'nın Priscilla filmiyle dikkatleri üzerine çeken Charles Melton ve Cailee Spaeny çiftlerden birini canlandırmak üzere görüşmelere başladı. Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway de yer alması planlanan isimler arasında. Henüz bir anlaşma yok ama senaryolarının teslim edilmek üzere olduğu ve Netflix ile A24'ün ikinci sezonu yaz sonu ya da sonbaharda prodüksiyona sokmaya hazır olduğu biliniyor.

Beef, en başta kazandığı sekiz tane Primetime Emmy ödülü olmak üzere çeşitli törenlerde pek çok ödül topladı. Ayrıca bu ödül sezonunda Altın Küre de dahil olmak üzere pek çok başka ödüle de layık görüldü...


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