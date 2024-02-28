Yılın beklenen filmi Dune: Part Two vizyona girecek: İşte bu haftanın filmleri!

SENDEN BAŞKA

Senden Başka, birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.

Dermot Mulroney, Sydney Sweeney, Glen Powell gibi isimlerin yer aldığı film Will Gluck imzası taşıyor.