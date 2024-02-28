Yılın beklenen filmi Dune: Part Two vizyona girecek: İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 1 Mart 2024 Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Dune: Part Two, Altın Gaga ve Macera Çetesi, Ayı Teddy'nin Maceraları, Derin Tehlike, Senden Başka, Sevgili David ve Son Şarkı filmleri vizyona girecek.
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ
Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides'in yolculuğu anlatan Dune: Part Two'da, Paul hayatının aşkıyla, bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışır.
Denis Villeneuve'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolleri arasında Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya gibi isimler var.
SENDEN BAŞKA
Senden Başka, birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.
Dermot Mulroney, Sydney Sweeney, Glen Powell gibi isimlerin yer aldığı film Will Gluck imzası taşıyor.
DERİN TEHLİKE
Genç bir kadın, ailesiyle birlikte tekneyle tatile çıktığı sırada büyük bir beyaz köpekbalığı saldırısından kurtulur, ancak çok geçmeden kabusunun henüz bitmediğini fark eder. Genç kadın, çevresindekileri güvenilmez bulur ve yeniden suya adım atabilmek için kendi iblisleriyle yüzleşmek zorundadır.
SEVGİLİ DAVİD
Sevgili David, Ağustos 2017'de tekrar tekrar gördüğü rüya aracılığıyla ölü bir çocuğun hayaletinin kendisine musallat olduğunu Twitter'da paylaşan Adam Ellis'in gerçek hikayesini anlatıyor.
ALTIN GAGA VE MACERA ÇETESİ
Tavuklar arasında büyüyen küçük sevimli kartal Altıngaga, artık birdaha uçamayacağını düşünüyor ya da en azından ona böyle söylenmiş. Tanınmak için istekli olan Altıngaga, uçmayı öğrenir ve kız kardeşiyle birlikte bazı sırları çözmek için Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar verirler . Altıngaga ve ekibi Kuşlar Şehri’ne geldiklerinde karşılarında yardıma ihtiyacı olan bir şehir bulurlar. Artık bu şehri kurtarmak Altıngaga ve arkadaşlarının görevi olur.
SON ŞARKI
Film, hayatındaki dönüm noktalarıyla birlikte Ahmet Kaya'nın sanatıyla nasıl insanları etkilediğini anlatıyor.
AYI TEDDY'NİN MACERALARI
Sirkte bulunan dart yarışmasında hediye olarak verilen AYI TEDDY’nin bir oyuncak değil canlı olduğu bilinmektedir. Yılbaşı hediyesi olarak AYI TEDDY’i elde etmeye çalışan çocukları aksiyon dolu bir film beklemektedir.
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