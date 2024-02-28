Heyecanla beklenen Dune devam filmi vizyona giriyor: İkinci filmden önce bilmeniz gereken her şey!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:32

Güncelleme: 28.02.2024 - 14:32

Warner Bros., Dune'un ikinci bölümü öncesinde film hakkında merak edilen soruları yanıtlayan bir video yayınladı. Bu video, yönetmen Denis Villeneuve'ün, Frank Herbert'in ünlü romanından uyarlanan ve eleştirmenlerce beğenilen Dune'un ikinci bölümü için izleyicilere rehberlik etmeyi amaçladı. Videoda, Dune evrenindeki temel unsurlar ve ilk bölümde gerçekleşen olayların bir özeti verildi.

Dune, savaşan aileler arasında geçen bir hikayeyi temsil ediyor. Atreides Hanedanı, Duke (Oscar Isaac) ve Lady Jessica (Rebecca Ferguson) liderliğindeki bir aile olup öne çıkan karakterleri arasında gelecek vaat eden oğulları Paul (Timothée Chalamet) bulunuyor. Ancak, İmparator Shaddam IV tarafından Arrakis gezegenine gönderildiklerinde, Spice adlı doğal kaynağı ele geçirmeleri istenir, bu da büyük bir tehlikenin habercisidir. Harkonnen Hanedanı ise kötü niyetli bir ailedir, ilk filmde Atreides'lere saldırarak Duke'u öldürerek Paul ile Lady Jessica'yı çölde kaçmaya zorladı.

İkinci bölümde, Paul ve Lady Jessica, intikam alma planları yaparken Fremen olarak bilinen güçlü bir topluluğa katılır. Paul'un seçilmiş kişi olduğuna dair artan inancı, galaktik sonuçlara yol açacak önemli bir kararlılıkla birleşir. İkinci bölümde, yeni karakterler de tanıtılacak, öne çıkan isimler arasında Christopher Walken'in canlandırdığı İmparator Shaddam IV, Austin Butler'ın Feyd-Rautha Harkonnen, Florence Pugh'ın Prenses Irrulan Corrino ve Léa Seydoux'nun Lady Margot rolünde olduğu belirtiliyor.

Dune: Bölüm İki, 1 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek.