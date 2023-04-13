Antakya Medeniyetler Korosu “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası için sahnede

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:09

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası ile depremzedelerin barınma sorunu çözüme kavuşturuluyor. Kampanya kapsamında depremde 7 sanatçısını kaybeden, birçok üyesi de enkaz altından kurtarılan Antakya Medeniyetler Korosu 15 Nisan Cumartesi akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda dayanışma konseri düzenleyecek. Yılmaz Özfırat'ın yönetiminde, konuk sanatçıların katılımıyla verilecek konser saat 21.00’de başlayacak.

“TÜRKÜLERİNİ KAMPANYAMIZ İÇİN SÖYLEYECEKLER”

Konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Başkan Tunç Soyer, “Antakya Medeniyetler Korosu, depremzedelerimize can suyu olan Bir Kira Bir Yuva kampanyamıza destek vermek için söyleyecek türkülerini. Kaybettiklerimizi yâd etmek, geri kalanlarımızın hayatına umutla devam etmesini sağlamak için yan yana olacağız” dedi.

TÜM GELİR KAMPANYAYA

100 TL olarak belirlenen konserin biletleri birkirabiryuva.org adresi üzerinden satışa sunuldu. Konsere gidemeyecek olanlar ise 50 TL tutarındaki katılımsız bilet satın alma seçeneğiyle bu dayanışmaya katkıda bulunabilecek. Konserden elde edilecek gelirin tamamı kampanyaya bağışlanacak.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU DAYANIŞMA İÇİN SAHNEDE

2007 yılında kurulan ve kadrosunda birçok etnik köken, din ve mezhepten amatör sanatçınn yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosu, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserleri düzenliyor. Topluluk, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına da şarkılar seslendirecek.

Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 2019-2020’de Kültür Bakanlığı Özel Ödülünü almıştı.