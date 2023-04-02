Antakya medeniyetler korosu İstanbul'da sahne aldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay’ın zengin müziğini sanatseverlerle buluşturdu.



‘ARTIK SİYAH GİYİYORUZ’



Konserde hüzün hâkimdi. Fazıl Say’ın bestesini yaptığı “İnsan İnsan” şarkısı esnasında arkadaki ekranda depremin olduğu 04.17 saati yansıtıldı ve şarkının sonunda bütün ışıklar karartıldı.

Antakya Medeniyetler Korosu Orkestra Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaptığı konuşmada, “4.16’da her şeyim vardı. 4.17’de hiçbir şeyim kalmadı. 8 saat enkaz altında kaldım, sevdiklerim acı çekmeden ölmüştür inşallah diye dua ettim. 3. günde eczaneden ilaç çaldım. Çok utanıyorum. İlaç çaldığım için değil, bunları yaşadığımız için. 3 gün boyunca hiçbir şey yapılmadığı için. 7 üyemizi kaybettik. Hep beyaz giyerdik, artık siyah giyiyoruz. Evim yok, arabam yok. Sadece umudum var. Çocuklarımıza laik ve modern Türkiye’yi armağan etmek zorundayız” dedi.



‘DAYANIŞMAYA DEVAM’



İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan ise şunları söyledi:

“Dayanışmanın Müziği konser programımızın ilkini gerçekleştirdik bu özel gecede Antakya Medeniyetler Korosu’nu ağırladık. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin ilk gününden beri çeşitli alanlarda yürüttüğümüz dayanışmanın, el ele vermenin müzikal ayağıydı bu... Yani daha öncesinde deprem bölgesinden tiyatro grupları ile gerçekleştirdiğimiz dayanışma sahnesi projemizi bu defa da ‘Dayanışmanın Müziği’ adı altında sürdürüyor olduk. Bu dayanışmanın parçası olan herkese, özellikle de bu iki özel koronun emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım dayanışmamız ve birlikteliğimiz, ihtiyaç ortadan kalkana kadar devam eder. Ancak bu şekilde dertlerimize ve yaralarımıza derman olabileceğimizi düşünüyorum.”

