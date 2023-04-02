Antakya medeniyetler korosu İstanbul'da sahne aldı
Hatay’ın dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu İstanbul’da sahneye çıktı. “Dayanışmanın Müziği” projesi kapsamında İBB Orkestraları ve depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun CRR’deki konseri büyük ilgi gördü.
2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay’ın zengin müziğini sanatseverlerle buluşturdu.
‘ARTIK SİYAH GİYİYORUZ’
Konserde hüzün hâkimdi. Fazıl Say’ın bestesini yaptığı “İnsan İnsan” şarkısı esnasında arkadaki ekranda depremin olduğu 04.17 saati yansıtıldı ve şarkının sonunda bütün ışıklar karartıldı.
Antakya
Medeniyetler Korosu
Orkestra Şefi Yılmaz
Özfırat, konserde yaptığı
konuşmada, “4.16’da
her şeyim vardı. 4.17’de
hiçbir şeyim kalmadı.
8 saat enkaz altında
kaldım, sevdiklerim
acı çekmeden ölmüştür
inşallah diye dua ettim.
3. günde eczaneden ilaç
çaldım. Çok utanıyorum.
İlaç çaldığım için değil,
bunları yaşadığımız için.
3 gün boyunca hiçbir
şey yapılmadığı için.
7 üyemizi kaybettik.
Hep beyaz giyerdik,
artık siyah giyiyoruz.
Evim yok, arabam yok.
Sadece umudum var.
Çocuklarımıza laik ve
modern Türkiye’yi armağan
etmek zorundayız” dedi.
‘DAYANIŞMAYA DEVAM’
İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan ise şunları söyledi:
“Dayanışmanın
Müziği konser programımızın
ilkini gerçekleştirdik bu
özel gecede Antakya
Medeniyetler Korosu’nu
ağırladık. 6 Şubat’ta
yaşadığımız büyük felaketin
ilk gününden beri çeşitli
alanlarda yürüttüğümüz
dayanışmanın, el ele vermenin
müzikal ayağıydı bu... Yani
daha öncesinde deprem
bölgesinden tiyatro grupları ile
gerçekleştirdiğimiz dayanışma
sahnesi projemizi bu defa da
‘Dayanışmanın Müziği’ adı
altında sürdürüyor olduk. Bu
dayanışmanın parçası olan
herkese, özellikle de bu iki
özel koronun emekçilerine
çok teşekkür ediyorum.
Umarım dayanışmamız
ve birlikteliğimiz, ihtiyaç
ortadan kalkana kadar
devam eder. Ancak bu şekilde
dertlerimize ve yaralarımıza
derman olabileceğimizi
düşünüyorum.”
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!