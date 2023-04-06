Antakya Medeniyetler Korosu’ndan ‘Bir Kira Bir Yuva’ konseri

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:26

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:26

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşların barınma sorununa çözüm bulmak için “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma konserleriyle yaraları sarmayı sürdürüyor. 7 sanatçısını kaybeden, birçok üyesi de enkaz altından çıkartılan Antakya Medeniyetler Korosu 15 Nisan Cumartesi akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Yılmaz Özfırat'ın yönetiminde konuk sanatçıların katılımıyla yapılacak konser 21.00’de başlayacak. Biletler 100 lira bedelle birkirabiryuva.org adresinden satışa sunuldu. Konsere gidemeyecek olanlar ise 50 TL tutarındaki katılımsız bilet seçeneğiyle bu dayanışmaya katkıda bulunabilecek.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

2007’de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserleri düzenliyor. Topluluk, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına da şarkılar seslendirecek.

Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 2019-2020’de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü’nü almıştı.