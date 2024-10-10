Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Acı Kahve' filmi dünya prömiyerini yaptı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, önceki gün Soner Sert’in yönetmenliğini yaptığı “Acı Kahve” filmi, dünya prömiyerini yaptı. Kız isteme töreninde damadın yıllar önce işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla aileler arasındaki çıkan tartışmaları toplumsal cinsiyet rolleri, evlilik gelenekleri ve siyasal meseleler bağlamında inceleyen filmde, Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Benian Dönmez, Name Önal ve Atay Yıldız gibi isimler rol alıyor.

‘BURJUVA VE ERDEMSİZLİKLER’

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda, gösterimin ardından film ekibi seyircilerin sorularını yanıtladı.

Filmde kız isteme sürecinde aileler arasında yaşanan tartışmaları anlattıklarını dile getiren Sert, “Küçük burjuva değerleri, değersizlikleri üzerine bir film yapmak istedim. Kız isteme sürecinde yaşananlar, her şeyi gözler önüne seriyor. Filmdeki küçük burjuva olayı ve erdemsizliklerini ortaya koyduk” dedi. Filmde kızın annesi rolünde olan Nazan Kesal, “Çok sıkışık bir zaman diliminde hep beraber birbirimizle dayanışarak, bağımsız sinemanın koşullarını bilerek isteyerek ve bununla mücadele eden bir yerden bu filme sahip çıktık” dedi. Kesal, anne rolünü iyi oynamadığını düşündüğünü ve çok eleştirdiği bir anne olduğunu söyleyerek “Bazen oyuncu olarak karakterlerimi haklı bulmak istiyorum, onun doğruculuğuna dayanmak istiyorum. Ne yazık ki her zaman onaylayacağımız rolleri oynayamıyoruz, buradaki anne gibi. Bir katile burjuva diye kızının evlilik yaşamında kendisinden çok daha iyi bir hikâyesi olsun diye genç damadı sindirebilen bir anneyi oynadım. Hiç kimse sindirmesin” diye konuştu.