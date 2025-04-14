Antalya Arkeoloji Müzesi’nin ‘korunmasına’ ret kararı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Antalya Kültürel Miras Derneği’nin (ANKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkımı planlanan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin “Kültür varlığı” olarak koruma altına alınması ve 1964’teki özgün projesine uygun şekilde restore edilmesi” istemiyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuru reddedildi.

Antalya Kültür Miras Derneği’nin 27 Mart ve 7 Nisan’da tarihlerindeki iki başvurusu, Bölge Koruma Kurulu’nun Nisan ayı toplantısında ele alındı.

Türkiye’nin ilk arkeoloji müzesi olan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin koruma altına alınması isteğine yönelik istem için “Tescile değer olmadığı ve bu nedenle de korunmasına gerek bulunmadığı” yönünde karar alındı.