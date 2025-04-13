Beşiktaş Divan Başkanı Yamantürk ve koruması, eski başkana kürsüde saldırdı: Arat'a yumruk

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat, önce birbirlerine “Terbiyesiz” dedi. Arat, “Sen ne olacağını göreceksin” dedikten sonra Yamantürk, “Hırsız p...k” ifadesini kullandı. Arat da dönüp karşılık verince koltuğundan kalkan Yamantürk, Hasan Arat’ın yüzüne yumruk attı. Kürsü bir anda karıştı, masaların arkasından koşup gelen ve Yamantürk’ün koruması olduğu belirlenen bir kişi de Arat’ın suratına yumruklu saldırıda bulundu.

Emniyet güçleri salona girip olaylara müdahale etti. Beşiktaş divan kurulu tatil edildi. İki isim, divan başlamadan önce el sıkma konusunda gerilim yaşadı. Yamantürk, Arat’a yönelik “Beşiktaş’ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak kaçıp da gideni mezara kadar kovalamak da var. İster Polonya cumhurbaşkanını ister Katar emirini yanına alıp nereye giderse ahtım olsun mezara kadar kovalayacağım” dedi.

'ARKADAN SALDIRAN KALLEŞ!'

Hasan Arat, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teke tek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ‘Kalleş’ denir! Bunlar aynı numaraları zamanında Süleyman Seba Ağabey’e yaptılar ve ‘Altılılar’ diye anılırlar. Bu utançla yaşayacaklar. Benim adım miras olarak yeter, onların paraları yetmez! Tevfik Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir” diye konuştu.

'ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTTİ'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuşmasında Arat’a yüklenip, “Beşiktaş’ın parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Yapılan transferlere ait Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı 22 milyon Avro’dur. Immobile’nin yıllık net maaşı 6 milyon Avro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Avro, etti 8.5 milyon Avro. 2 milyon Avro da imza parası var, etti 10.5 milyon Avro! Bir taraftan da 4.6 milyon Avro Aboubakar’ın maaşını ödeyip Hatay’a yolluyoruz, yerine 10 milyon Avro’ya alabilmek için. UEFA’dan 1.5 milyon Avro’ya kadar olan cezayla karşı karşıyayız” dedi.

KULÜBÜN BORCU 15 MİLYAR TL

Beşiktaş’ın toplam borcu, 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.

YAMANTÜRK: BEN NE YAPTIM?

Hasan Arat’a ilk yumruğu atan Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantının yapıldığı salondan ayrılırken gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna, “Ben ne yaptım?” yanıtını verirken olayla ilgili sorumluluk almadı.