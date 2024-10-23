Antalya Kitap Fuarı başlıyor
Geçtiğimiz yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan, Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından biri olan Antalya Kitap Fuarı başlıyor.
Geçtiğimiz yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan, Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından biri olan Antalya Kitap Fuarı başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim’de kapılarını açıyor. 3 Kasım tarihine kadar devam edecek fuara ulusal ve uluslararası 225 yayınevi ve 271 yazar katılacak.
TEMASI ‘İNSAN OLMAK’
Bu yıl ‘İnsan Olmak’ sloganıyla düzenlenecek olan fuarın temasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Yaşanan kadına şiddet olayları, çocuk cinayetleri, hayvanlara yapılan zulümler ve hatta yeni doğan bebeklerin katledilmesinden dolayı insanlığımızı yeniden hatırlamak amacıyla bu temayı belirledik. Geçtiğimiz bu çok kötü dönemde hepimizin insanlığını hatırlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.
FUARIN DİKKAT ÇEKEN İSMİ: DİLEK İMAMOĞLU
Onur konuğu olarak İlker Başbuğ’un katılacağı fuara İlber Ortaylı, Gani Müjde, Tuna Kiremitçi gibi isimlerin yanı sıra Ali Mahir Başarır, Ümit Özdağ gibi isimler de imza günü ve söyleşileriyle Antalyalı kitapseverler ile buluşacak.
Fuarın en dikkat çekici konuklarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu olacak. ‘Cam Işığı Kes(e)mez’ kitabıyla bilinen İmamoğlu, 1 Kasım tarihinde söyleşi ve imza günü ile kitapseverler ile buluşacak.
ÇOCUKLARA NUTUK HEDİYE EDİLECEK
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Cumhuriyetin 101’inci yılını da kapsayan tarihlerde gerçekleşecek olan fuarda ayrıca gençlere ve çocuklara Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u hediye edilecek.
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