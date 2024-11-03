Antalya Kitap Fuarı’nda Cumhuriyet Kitap standına yoğun ilgi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 16:19

Güncelleme: 03.11.2024 - 16:19

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin katıldığı fuarda Cumhuriyet Kitap da psikoloji, araştırma inceleme ve edebiyat alanlarında 200’den fazla eserle yerini aldı. Daha önce yazarlardan Işık Kansu, Ümit Uysal, Bülent Gürsoy, Zekiye Yüksel, Şahsene Camız Cumhuriyet Kitap standında kitaplarını imzalayarak okurlarıyla buluşurken, bu hafta sonu da Mustafa Balbay, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı ve Güven Baykan fuarda Cumhuriyet Kitap standında yerlerini aldılar.

Cumhuriyet Kitap’tan hem çocuklar hem yetişkinler için yazdığı eserler yayınlanan Mustafa Balbay, kitapların yazarların okurlarla buluştuğu en güzel kucaklaşma mekanları olmasının yanında, bir umut çoğaltma ve direnme noktaları olduğuna işaret etti.

Balbay, 2024 senesinde tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin kitap fuarlarını ertelememelerini sevindirici bulduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Kitap’tan “Köy Enstitüleri’ne Saldırılar tarihi” adlı eseri yayınlanan Erdal Atıcı ise Antalya Kitap Fuarı‘nı canlı bulduğu gözlemini aktararak özellikle gençlerde kitap okuma oranının düştüğüne, görsele yöneldiklerine dikkat çekerek, gençleri kavramsal ve analitik düşünme alışkanlığı kazanmak ve bu beceriyi ilerletmek için okumaya çağırdı.

"HERKESİ KİTAP OKUMAYA DAVET EDİYORUM"

“Siyahtan Beyaz’a Yalnızlık” ve “Hiçliğin Ortasında” adlı fotoğrafları Cumhuriyet Kitap tarafından yayınlanan fotoğraf sanatçısı Güven Baykan da, Ankara’dan sonra Antalya’nın hem sıcağı ile hem de fuardaki insan sıcaklığı ile kendilerini kucakladıklarını söyleyerek, “Fuarın bu yılki teması 'insan olmak' ve kitap okuyarak insan olursun, o nedenle herkesi kitap okumayı öncelikleri arasına almaya davet ediyorum” mesajını verdi.

“Zamana Atılan İmza” adlı yaşam öyküsü Cumhuriyet Kitap’tan yayınlanan Bekir Ödemiş’te fuara ilginin yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirterek, fuar organizasyonunda emeği geçenlere ve Cumhuriyet Kitap’a teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı Osman Ayık ise ziyaret ettiği Cumhuriyet Kitap standında, fuarın hem nicelik hem nitelik bakımından zengin bulduğu gözlemini aktararak, “Gençlerin ekonomik nedenlerden ötürü kitap almakta zorlandıklarını görüyorum. Yayıncılardan insanların kitaplara ulaşmalarını daha ekonomik hale getirecek yaratıcı çözümler” bekliyorum mesajını verdi.

25 Ekim’de başlayan fuar 3 Kasım’da sona erdi.