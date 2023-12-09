Antalya’da izleyiciyle buluşacak ikilinin kurucusu Manuel Benyacar ile konuştuk: Piyanonun sihirbazları

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

Festivalin İtalya’dan gelen “Il Grande Piano” ikilisi bugün Saat Kulesi’nde, yarın ise saat 13.00 ve 15.00’te Alanya Kız Kulesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. “Piyano Sihirbazları” diye anılan ikili yere kurulan ve ayakla çalınan dev klavyeleri ile farklı bir müzik türüne imza atıyorlar. Festival 22 Aralık’a kadar devam edecek. Il Grande Piano’nun kurucusu Manuel Benyacar ile sanatını konuştuk.

* Il Grande Piano nasıl doğdu?

Tamamen benim tarafımdan yaratılan bir proje, aslen Buenos Aires’liyim. 30 yıldan fazladır İtalya’da yaşıyorum. Tom Hanks’in oynadığı “BIG” filminde aktörün New York’taki FAO oyuncak mağazası Schwartz’ın içindeki bir piyanonun üzerinde ayaklarıyla dans ederken şarkı çaldığı sahneden esinlenerek 2011 yılında tamamen el yapımı olarak bu düzeneği hazırladım. 2016 yılında farklı özelliklere sahip bir grande piyano tasarladığımda bir dönüm noktası yaşadık ve bugünlere geldi.

* Repertuvarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Genellikle sezgilerimizin ve kalbimizin sesini dinleyerek ilk önce çalabileceğimiz şarkıları listeliyoruz. Geçen birkaç yıl içinde, dansçıların/piyanistlerin kuyruklu piyanoyu elde tutulan veya vücuda takılan cihazlar aracılığıyla kontrol etmelerini sağlayan benzersiz ve yenilikçi bir teknoloji geliştirdik.

SAYGI DURUŞU...

* Geçen yıl da Antalya’ya geldiniz. Aklınızda nasıl anılar kaldı?

Herkesin bize eşlik ettiği misafirperver ve çok keyifli bir performans olmuştu. Uzun yıllardır devam eden uluslararası bir festivale katılmak bizler için bir onur. Bu sene Silvia ve Eduardo Antalya’da bizi Amelie’den La Casa de Papel’e kadar ünlü film ve dizi müziklerinin notaları arasında danslı bir yolculuğa çıkaracak. Repertuvarımız Queen ve Ryuiçi Sakamoto’ya kadar müzik tarihine bir saygı duruşu olacak.



‘ATATÜRK ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜNYA LİDERİ’

* Biz bu yıl ülkemizde Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Bu konuda bilginiz var mı?

Atatürk’ün çok önemli bir dünya lideri olduğunu elbette biliyorum. Tarihe damga vuran büyük isimlerden biri. Cumhuriyetinizin 100. yılını kutluyorum. Böyle özel bir zamanda ülkenizde performans sergileyecek olmak bizler için çok değerli

