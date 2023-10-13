11. Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı: Birbirinden ilgi çekici filmler bu festivalde...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 22:13

Güncelleme: 13.10.2023 - 22:14

Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan filmleri çeşitli tematik başlıklar altında seyircilerin beğenisine sunan Engelsiz Filmler Festivali 2017 yılından beri Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir'de de izleyiciyle buluşuyor. Bu yıl festival Ankara ve Eskişehir'de düzenleniyor. Ayrıca Kısa Film Yarışmasında yer alan filmlerin tümü festival haftası boyunca online olarak gösterime girecek. İşte fesdivalde yer alacak filmler...

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI FİLMLERİ

Herkesin güncel Türkiye sinemasını eşit koşullar altında takip edebilmesini amaçlayan Ulusal Uzun Film Yarışması’nda filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ödülleri ile Seyirci Özel Ödülü için jürinin ve seyircilerin karşısına çıkacak.

Ayna Ayna

Bars

Boşlukta

Iguana Tokyo

Kim Mihri

KISA FİLM YARIŞMASI 1 FİLMLERİ

Kısa film yönetmenlerine ifade alanı açmak ve kısa film üretiminin artmasına katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılında ilk defa gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması'nda yer alan filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ödülleri ile Seyirci Özel Ödülü için yarışacak.

Bo ve Çöplük

Doğum Günü

Dorukta

Herkesin Yapabileceği Bir Şey

Hiç Doğmamış Çocuğa

Koşullu Tutku

Saç Kırıkları

KISA FILM YARIŞMASI 2 FİLMLERİ

Elveda Gaston

İstanbul İstanbul

Kız Kardeş

Öteki

Salça

Sevginin Bir Faydası Yok

Uyuyan Güzel

KALEYDOSKOP FİLMLERİ

Dünyanın farklı coğrafyalarından derlenen, meselelere farklı açılardan bakabilen filmlerin yer aldığı bu seçki sıradışı karakterlerin sıradışı hikayelerini konu eden filmleri bulunduruyor.

Hoşçakal Yabancı

Dereler Özgür Aksın

Canavar

CUMHURİYETE DOĞRU

İstanbul ve Haliç

İstanbul’un Çeşmeleri · ve İstanbul’da Tu¨rk Kadınları

İstanbul, Gu¨ney Avrupa’nın En Bu¨yu¨k Şehrin· den Göru¨ntu¨ler

İzmir

İzmir - Efes - Selçuk

Tu¨rkiye - İstanbul - Pathécolor'da İstanbul Çekimleri

Kızılay Çadırı - Gaumont Graphic (Haber Filmi)

İsmet Paşa’nın İstanbul’a Varışı (Haber Filmi)

Balkan Savaşı

FESTİVAL PROGRAMI

20 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

18:00 Hoşçakal Yabancı (82’)

21:00 Kerkenez (112’)

21 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

13:00 Yağan Taşlar (91’)

15:30 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

18:00 Umudunu Kaybetme (113’)

21:00 Dereler Özgür Aksın (124’)

22 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

13:00 Kerkenez (112’)

13:00 İnsanlık Onuru Kısa Film Seçkisi (57’)

15:30 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

16:30 Cumhuriyete Doğru (48’)

18:00 Canavar (126’)

21:00 Öğleden Sonra (77’)

23 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

10:30 Çocuklar İçin (43’)

13:00 İnsanlık Onuru Kısa Film Seçkisi (57’)

15:30 Yağan Taşlar (91’)

18:00 Hoşçakal Yabancı (82’)

21:00 Ayna Ayna (114’)

24 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

10:30 Çocuklar İçin (43’)

15:30 Bars (110’)

18:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

21:00 Boşlukta (67’)

25 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

15:30 Iguana Tokyo (82’)

18:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

21:00 Kim Mihri (90’)

26 Ekim

00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)

00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)

15:30 Öğleden Sonra (77’)

4 Kasım

12:30 Çocuklar İçin (43’)

15:00 Kim Mihri (90’)

18:00 Ayna Ayna (114’)

21:00 Umudunu Kaybetme (113’)

5 Kasım

12:30 Dereler Özgür Aksın (124’)

15:00 Cumhuriyete Doğru (48’)

18:00 Öğleden Sonra (77’)

21:00 Kerkenez (112’)