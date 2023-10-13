11. Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı: Birbirinden ilgi çekici filmler bu festivalde...
Bu yıl 11'incisi düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin programı belli oldu. Ulusal Uzun Film Yarışması, Kısa Film Yarışması 1 ve 2, Kaleydoskop, Cumhuriyete Doğru ve Çocuklar İçin seçkilerinden oluşan festival 20 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek...
Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan filmleri çeşitli tematik başlıklar altında seyircilerin beğenisine sunan Engelsiz Filmler Festivali 2017 yılından beri Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir'de de izleyiciyle buluşuyor. Bu yıl festival Ankara ve Eskişehir'de düzenleniyor. Ayrıca Kısa Film Yarışmasında yer alan filmlerin tümü festival haftası boyunca online olarak gösterime girecek. İşte fesdivalde yer alacak filmler...
ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI FİLMLERİ
Herkesin güncel Türkiye sinemasını eşit koşullar altında takip edebilmesini amaçlayan Ulusal Uzun Film Yarışması’nda filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ödülleri ile Seyirci Özel Ödülü için jürinin ve seyircilerin karşısına çıkacak.
Ayna Ayna
Bars
Boşlukta
Iguana Tokyo
Kim Mihri
KISA FİLM YARIŞMASI 1 FİLMLERİ
Kısa film yönetmenlerine ifade alanı açmak ve kısa film üretiminin artmasına katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılında ilk defa gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması'nda yer alan filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ödülleri ile Seyirci Özel Ödülü için yarışacak.
Bo ve Çöplük
Doğum Günü
Dorukta
Herkesin Yapabileceği Bir Şey
Hiç Doğmamış Çocuğa
Koşullu Tutku
Saç Kırıkları
KISA FILM YARIŞMASI 2 FİLMLERİ
Elveda Gaston
İstanbul İstanbul
Kız Kardeş
Öteki
Salça
Sevginin Bir Faydası Yok
Uyuyan Güzel
KALEYDOSKOP FİLMLERİ
Dünyanın farklı coğrafyalarından derlenen, meselelere farklı açılardan bakabilen filmlerin yer aldığı bu seçki sıradışı karakterlerin sıradışı hikayelerini konu eden filmleri bulunduruyor.
Hoşçakal Yabancı
Dereler Özgür Aksın
Canavar
CUMHURİYETE DOĞRU
İstanbul ve Haliç
İstanbul’un Çeşmeleri · ve İstanbul’da Tu¨rk Kadınları
İstanbul, Gu¨ney Avrupa’nın En Bu¨yu¨k Şehrin· den Göru¨ntu¨ler
İzmir
İzmir - Efes - Selçuk
Tu¨rkiye - İstanbul - Pathécolor'da İstanbul Çekimleri
Kızılay Çadırı - Gaumont Graphic (Haber Filmi)
İsmet Paşa’nın İstanbul’a Varışı (Haber Filmi)
Balkan Savaşı
FESTİVAL PROGRAMI
20 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
18:00 Hoşçakal Yabancı (82’)
21:00 Kerkenez (112’)
21 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
13:00 Yağan Taşlar (91’)
15:30 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
18:00 Umudunu Kaybetme (113’)
21:00 Dereler Özgür Aksın (124’)
22 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
13:00 Kerkenez (112’)
13:00 İnsanlık Onuru Kısa Film Seçkisi (57’)
15:30 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
16:30 Cumhuriyete Doğru (48’)
18:00 Canavar (126’)
21:00 Öğleden Sonra (77’)
23 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
10:30 Çocuklar İçin (43’)
13:00 İnsanlık Onuru Kısa Film Seçkisi (57’)
15:30 Yağan Taşlar (91’)
18:00 Hoşçakal Yabancı (82’)
21:00 Ayna Ayna (114’)
24 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
10:30 Çocuklar İçin (43’)
15:30 Bars (110’)
18:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
21:00 Boşlukta (67’)
25 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
15:30 Iguana Tokyo (82’)
18:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
21:00 Kim Mihri (90’)
26 Ekim
00:00 Kısa Film Yarışması 2 (107’)
00:00 Kısa Film Yarışması 1 (110’)
15:30 Öğleden Sonra (77’)
4 Kasım
12:30 Çocuklar İçin (43’)
15:00 Kim Mihri (90’)
18:00 Ayna Ayna (114’)
21:00 Umudunu Kaybetme (113’)
5 Kasım
12:30 Dereler Özgür Aksın (124’)
15:00 Cumhuriyete Doğru (48’)
18:00 Öğleden Sonra (77’)
21:00 Kerkenez (112’)
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