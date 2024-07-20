Antalya’da 'Side Kültür Günleri' başladı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 14:41

Güncelleme: 20.07.2024 - 14:41

Side Kültür Günleri, Side Kültür Evi ile Side Limanı’nda gerçekleşen etkinliklerle renkli bir başlangıç yaptı. Etkinliklerin ilk gününde, saat 19.00’da Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak tarafından gerçekleştirilen workshop, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Katılımcılar, sanatçıların deneyimlerini paylaştığı, teknik detayları ve sanat anlayışlarını açıkladığı bu etkinlikte keyifli ve öğretici zaman geçirdi.

Side Kültür Günleri kapsamında davet edildikleri için Manavgat Belediyesi’ne teşekkür eden Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak, Manavgat’ı çok sevdiklerini söyledi. Söyleşi öncesi görüşlerini ifade eden Manavgat Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis, Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak’a davetlerini kırmadıklarını için teşekkür etti. Kortidis, “Yaz boyunca başka etkinliklerimizde olacak. Bu etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Sezona da bomba gibi hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

APOLLON TAPINAĞI MANZARASIYLA MUHTEŞEM KONSERLER

Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Gülay, Atilla ve Onur Gök Orkestrası’nın sahne aldığı konserler, Side Kültür Günleri’nde coşkuyu zirveye çıkarttı. Sanatçıların etkileyici sesi ve orkestranın ustaca icra ettiği eserler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Apollon Tapınağı’nın muhteşem manzarasıyla birleşen konser alanı muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. Konserde, Türk müziğinin sevilen eserleri ve özgün bestelerle dolu bir repertuvar sunuldu, dinleyiciler müziğin büyüsüne kapılarak unutulmaz bir gece yaşadılar.

Side Kültür Günleri’nin açılışı, sanatseverlerin, müzik tutkunlarının ve kültür meraklılarının bir araya gelip Side’nin tarihî atmosferinde unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. Side Kültür Günleri, 20 Temmuz’da Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak söyleşisi ve Ritaband, Grup Nova, Derinsu Hazal Kaya, Lamajör Konserleri ile 21 Temmuz’da Akdeniz Vokal konseriyle devam edecek.