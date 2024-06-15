Antalya'da tiyatro şöleni: ‘Troyalı Kadınlar’ büyük ilgi gördü

Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:39

Güncelleme: 15.06.2024 - 11:39

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü tiyatro atölyesinin ilk oyunu “Troyalı Kadınlar Anonim Şirketi” seyirciyle buluştu. Kadınların yaşadığı acıları ve erkek hegemonyasıyla mücadelelerini konu alan oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü tarafından tiyatroya gönül veren sanatseverler için açılan temel oyunculuk yetişkin tiyatro atölyesinin ilk oyunu “Troyalı Kadınlar Anonim Şirketi” sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen oyunun gösterimine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran seyirciler ilk sahne deneyimi yaşayan oyuncuları ayakta alkışladı. Antik dünyanın trajedilerini, kadınların yaşadığı zorluklarla harmanlayarak mizahi bir şekilde yansıtan oyun kadınlardan tam not aldı. Sahne sonunda eserin yazar ve yönetmeni sahne sanatları eğitmeni Fatma Çisem Alemdar’ı tebrik eden İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Şube Müdürü Okan Atilla kadın oyunculara çiçek, tüm oyuncu ve yönetim ekibine de teşekkür belgesi takdim etti.

ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDECEK

Seyircilere ve tiyatro atölyesi oyuncularına teşekkür eden İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Şube Müdürü Okan Atilla “Tiyatro atölyemizin kursiyerleri ilk defa sahneye çıkmalarına rağmen çok güzel bir oyun sahneledi. Her bir oyuncumuza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tam anlamıyla “kadının fendi erkeği yendi” deyiminin sözlükteki anlamını izledik. Konservatuarımızın oyunculuk kursları atölyelerimiz devam edecek. Ağustos ayının sonunda tekrar başvurularımız başlayacak. Vatandaşlarımızı sanatseverleri kurslarımıza bekleriz” dedi.

"BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ"

Sanat Bölümü olarak ilk defa 35 yaş üstü yetişkinler için temel oyunculuk atölyesinin açıldığını belirten oyunun yazar ve yönetmeni, sahne sanatları eğitmeni Fatma Çisem Alemdar ise şunları söyledi: “Troyalı Kadınlar Anonim Şirketi” adlı oyunumuzun seyircilerimizle buluşmasından son derece mutlu ve gururluyuz. İnsanların belirli bir yaştan sonra yaşadığı hayata farklı bir noktadan bakabilme arayışlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlikte sanat adına bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Seyircimizin bizlere gösterdiği ilgi ve sevgi bizleri çok mutlu etti. Böylesine güzel bir proje ile sanatseverlerle buluşmaktan son derecece gururlu ve mutluyuz. Seyircilerimizle önümüzdeki yılda buluşacağız”.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Tiyatro atölyesi öğrencisi olarak eserde “Kassandra” karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Demir ilk oyunculuk deneyimi ve atölye çalışmalarına ilişkin “ Bizler için çok heyecanlı ve unutulmaz bir gündü. Çok keyifli ve yorucu geçen bir yıllık eğitimimizin ardından oyunumuzu hazırladık. Hafta da birkaç günümüzü atölyemize ayırdık. Bu süreç bizlere olumlu anlamda birçok şey kattı. Bir kadın olarak oyunun verdiği mesajı da çok sevdim. Oyunda da kadınların gür sesini yansıtan “Kassandra” karakterine de severek hazırlandım ve oynadım. Binlerce yıldır erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlarımız için bir anlamda uyanış olsun istedik. Hiç değilse kendi içimizde çevremize bu anlamda bir mesaj vermek farkındalık oluşturmak istedik. Yakınlarımız ve başka amatör ekiplerden arkadaşlarımızda bizleri yalnız bırakmadı. Ailem ve arkadaşlarım çok beğendi. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Umarım bu atölyelerin devamı gelir” dedi.



