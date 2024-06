Türkiye tiyatroya yöneldi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 09.06.2024 - 17:06

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı istatistiklerde, tiyatro seyircisinin yüzde 15.2 arttığı; sinema seyircisinin ise yüzde 13 düşüş gösterdiği görüldü. Bu verilerin sahaya olan yansımalarını Kayseri, Trabzon, Tekirdağ ve Ankara’da bulunan özel tiyatro sahnelerinin sahipleri ve oyuncuları gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

'SOSYAL HAYATTAKİ ALTERNATİFSİZLİK'

Kayseri’de bulunan Sahne Tekne’nin sahibi Oğuzhan Alparslan, artışı gözlemleyebildiğini belirterek, “Ben bu durumu iki olguyla ilişkilendiriyorum. İlki, televizyon ve dijital platform dizilerinde yer alan tanınır oyuncular geçmişe oranla daha fazla tiyatro faaliyeti içerisindeler. Bence daha önemli olan ikinci neden, sosyal hayat pratiklerindeki alternatifsizlik. Sosyal medyayı da işin içine dahil edersek, seyircilerin 'sanal dünyada' tiyatroyu daha 'sahici' bulduklarını düşünüyorum” dedi. Sinema biletlerinin tiyatro biletlerinden daha ucuz olduğunu, dolayısıyla düşüşün bununla ilişkili olmadığını kaydeden Alparslan, “Dijital platformlardaki içerik artışı ve ‘iyi filmlerin’ sinema salonlarında daha az yer alması bu düşüşün sebepleri arasında sayılabilir” diye konuştu.

'ÇOCUK TİYATROLARI AYIRICI'

Tekirdağ Çorlu’da bulunan 4. Duvar Tiyatro’nun sahibi Ercan Sönmez ise verilerdeki artışı sahada gözlemleyemediğini kaydederek “Aksine, geçtiğimiz yıllara nazaran salonlarda yarı yarıya azalmalar var. Burada ayırıcı olan nokta çocuk tiyatroları. Çağımızın hastalığı modern ebeveyn olacağım telaşı ile çocuğunu her oyuna koştura götüren veli portföyünü sektörün uyanıkları (oyuncu olsun olmasın) ‘burada bir pazar var’ deyip üç kişi bir araya gelerek biraz müzik, biraz maskot, biraz sallanma dansı, biraz şarkı süsleme göz boyamaları ile sektör oluşturdular. Çocuk tiyatro oyunları seyirci ve sahne doldurma açısından kesinlikle garanti seyircilidir. Tiyatro sektörünün de yüzde 80 lik pasta dilimine sahiptir” diye konuştu. Sinemadaki düşüşün sebebinin teknoloji olduğunu vurgulayan Sönmez, “Şimdi her on kişiden birinin evinde sinema perdesi ve projeksiyon gibi malzemeler var. Sanal alemin zenginliğinden evde tablet, telefon, laptop üzerinden kolayca istediğiniz filme ulaşabilme rahatlığı” ifadelerini kullandı.

ENGEL DİJİTAL DÜNYA

Başkent Ankara’da bulunan Bambu Sahne’nin sahibi Ozan Demircioğlu, “Tiyatroya olan eğilim tabii ki artıyor. Bu artış sahnelerin ürettiği repertuarla da alakalı. Kendiliğinden artan bir şey yok. Bunu arttırmanın yolu da seçtiğiniz kaliteli eserleri çoğaltmaktan geçiyor” diye konuştu. Sinemaya olan ilginin düşmesini sanal erişimin artmasıyla ilişkilendiren Demircioğlu, “Dijital dünya, sinemaya gitmeden evinde tek tıkla sinema filmini izleyebilen bir kitleye ev sahipliği yapıyor. Düşüşün temelde bununla ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi.

'SİNEMA TEKDÜZE HALE GELDİ'

Trabzon’da bulunan Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nin oyuncularından Nihat Çakır, ilgiyi somut olarak gözlemleyebildiğini belirterek “Özellikle pandemiden sonraki ilk sezon çok kötüydü. Bu sene ise beklediğimizden çok iyi bir sezon geçirdik. Seyirci sayısı elbette oyunun türüne, konusuna göre değişiyor” dedi. Sinemaya olan ilginin azalmasının nedenleri arasında tiyatronun daha uygun olmasının bulunduğunu kaydeden Çakır, “Ayrıca sinema çok tekdüzeleşti. Aynı filmlerin beşincileri, altıncıları çekiliyor. İlgi bu yüzden de azalıyor” diye konuştu. Sahnenin sahibi Ahmet Parmak ise artışın sebepleri arasında dijital çağa ayak uydurma ve sosyal medya ile seyirci kitlelerine ulaşma olduğunu söyleyerek “Sinemadaki düşüşün başlıca sebebi dijitalleşme ve kolay ulaşılan platformlara geçiş yapması. Tiyatro izleyicisi dijital olamayacağı için seyirci kitlesi her zaman var olacak” dedi.