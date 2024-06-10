İstanbul bu hafta sanata doyacak... Konser, sergi, tiyatro oyunları ile dolu dolu bir hafta!
İstanbul'da bu hafta da pek çok etkinlik sanat tutkunları ile buluşacak.
İstanbul, bu hafta boyunca sanatseverler için pek çok etkinlikle dolu. Yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve performanslar şehirdeki kültürel atmosferi zenginleştiriyor. İşte bu hafta İstanbul'da kaçırılmaması gereken etkinlikler...
TİYATRO VE MÜZİKAL GÖSTERİLER
İstanbul Devlet Tiyatrosu
"Frankenstein 32 Kısım Tekmili Birden" - Mecidiyeköy Stüdyo Sahne (yarından 14 Haziran'a kadar)
"Acaibü'l Temaşa" - Üsküdar Tekel Sahnesi
"Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" - Üsküdar Stüdyo Sahnesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları
"Fosforlu Cevriye" müzikali - Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi (12 ve 13 Haziran)
"Tartuffe" - Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi (14 Haziran)
KONSERLER VE MÜZİK ETKİNLİKLERİ
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
"İzahlı Müzik Saati: Şeddiaraban" konseri (13 Haziran)
"6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Ödül Töreni ve Gala Gecesi" (14 Haziran)
"Sazların Rengi Longalar ve Sirtolar" (14 Haziran)
KüçükÇiftlik Park
Megadeth konseri (12 Haziran)
Paptircem ve Ayça Özefe konserleri (14 Haziran)
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu
John Surman Quartet konseri (12 Haziran)
"Levante" konseri - İlber Ortaylı'nın anlatımı ve Mert Süngü'nün düzenlemeleriyle (13 Haziran)
Dan Wilson konseri (14 Haziran)
Münih Filarmoni Solistleri konseri (15 Haziran)
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Nazan Öncel konseri (16 Haziran)
SERGİLER
İstanbul Photo Awards sergisi - Rami Kütüphanesi (23 Haziran'a kadar)
"Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları" ve "Osmanlı Dönemi Suriye Lübnan Dokumaları" sergileri - Türk İslam Eserleri Müzesi (23 Ağustos'a kadar)
"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi - Üsküdar Mimar Sinan Galerisi (21 Haziran'a kadar)
"Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi" - Esenler (30 Haziran'a kadar)
"Dokunmuş Hazineler: Osmanlı Sarayı'ndan Halı ve Kumaşlar" sergisi - Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi (1 ay boyunca)
Olafur Eliasson'ın "Senin beklenmedik karşılaşman" sergisi - İstanbul Modern (9 Şubat 2025'e kadar)
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