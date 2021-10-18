Antalya’nın hikâyeleri, ‘Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya’

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Düzenlenen panelde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın önerisiyle başlayan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölümü’nden Aytaç Dönmez’in kaleme aldığı “Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” kitabı tanıtıldı.

Panelde konuşan Uysal, Attalos’un Attelia’sından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’sına kadar arkeolojinin sınırlarında kalmış bilgilerin hikâyeleştirilerek kitaba aktarıldığını anlatarak “Şehirlerin hikâyelerini paylaşmamız lazım. Çünkü insanlar aşk ve kahramanlık hikâyelerinden hoşlanıyorlar. Aşk ve kahramanlık hikâyeleri, diğer hikayeler şehirleri ilginç kılıyor. İlginç kıldığı zaman şehirler, insanları tarafından korunuyor. Hiç kimse şehirlere, antik kalıntılara kötülük yapamıyor. Savaşlarda, çatışmalarda ya da basit anlaşmazlıklarda tarihi yapıların yıkılmasını, kentlerin zarar görmesini istemiyorsak, kentlerimize yeterince restorasyon bütçesi ayrılmasını istiyorsak antik hikayelerimizi, şehirlerimizin hikayelerini paylaşmamız, halkımıza da anlatmamız gerekiyor” dedi. Uysal, antik döneme ait hikâyelerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini de vurgulayarak “Yeni kuşaklar hikâyeleri bilmezse, şehirlerimizi tanımazsa korumayacaklardır. O da kültür varlıkları her türlü sıkıntıya açık hale gelecektir. Bir yeri ancak hikâyeleriyle birlikte bildiğinizde o bölge unutulmaz olur. Böylece, birbirimize karşı çok daha kalıcı bilgilerimiz ve duygularımız olur” diye konuştu. Dönmez ise “Bizler, bu kitapla, hem yaşadığımız topraklardaki geçmişi daha iyi anlayabilecek hem de bu farkındalık sayesinde sahip olduğumuz bu kültür coğrafyasını, Antalya’yı dünyaya daha iyi anlatabileceğiz” dedi. Dönmez’in konuşmasının ardından panelde, efsanevi Troya Savaşı’nın iki Antalyalı kahramanı Başkomutan Sarpedon ve büyük okçu Pandaros’un hikâyesi anlatıldı.