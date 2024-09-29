Antik liman Andriake'nin tarihi atmosferi "Geleceğe Miras Projesi" ile tamamlanacak

Yayınlanma: 29.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:55

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti’nin liman mahallesi Andriake’de, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı ve koruma çalışmaları devam ediyor. Proje, liman içerisindeki gezi güzergahının tamamlanmasını ve liman merkezindeki yapıların korunmasını hedefliyor.

Likya’nın en önemli metropollerinden biri olan Myra Antik Kenti, Likya dönemine ait kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu ve Bizans döneminden kalma Aziz Nikolas Kilisesi gibi yapılarıyla dikkat çekiyor. Liman mahallesi Andriake ise antik Akdeniz'in en görkemli limanlarından biri olarak öne çıkıyor.

2009 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında, Likya Uygarlıkları Müzesi olarak kullanılan granarium, agora, hamamlar, kiliseler, sinagog ve tersane gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, limanın gümrük bölgesindeki kazıların tamamlanarak tam bir liman şehirciliği görünümü kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, Myra Antik Kenti'ndeki 11 bin kişilik tiyatronun sahne binası orijinal malzemeleriyle yeniden ayağa kaldırılacak ve eksik yerlerinin restorasyonu yapılacak. Bu çalışmaların, 4-5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.