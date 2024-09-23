Gece Müzeciliği Konserleri, Efes Antik Kenti'nde başladı
Gece Müzeciliği Konser Serisi, Efes Antik Kenti’nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nı ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi’nin ilki, Efes Antik Kenti’nde sanatseverlerle buluştu. Tarihi Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen konserde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı.
Andres Gabetta'nın solist olarak yer aldığı konser, büyük ilgi gördü. Dinleyiciler, barok dönemin önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi’nin Mevsimler adlı keman konçertosunu dinledi.
Etiketler: #konser #Gece Müzeciliği Konser Serisi #Efes Antik Kenti #İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
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