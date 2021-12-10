AnTiYap, tiyatronun ustalarını anıyor
Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (AnTiYap), tiyatronun usta isimlerini, “Yıldızlar Bize Bakıyor” adlı etkinlik ile anacak.
AnTiYap, yaşamını tiyatroya adamış ve artık aramızdan ayrılmış olan usta isimler için anma etkinliği düzenleyecek.
“Yıldızlar Bize Bakıyor” adlı etkinlik, 13 Aralık saat 18.30’da, Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Hiçbir şey ölmez, her şey yaşar” sloganıyla düzenlenecek etkinliğin ardından ise kokteyl verilecek.
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