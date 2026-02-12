Anyma, İstanbul'a geliyor

Elektronik müziğin sevilen isimlerinden İtalyan–Amerikalı elektronik müzikprodüktörü ve DJ Anyma, 2026 ‘ÆDEN’ Global Tour kapsamında 12 Eylül'de Only You Live organizasyonuyla Ataköy Marina Arena sahnesinde olacak.

Coachella 2026’daki headliner performansıyla yeni canlı şovunu ilk kez tanıtan Anyma, bu konserle Türkiye’ye bugüne kadarki en kapsamlı ve sinematik canlı setlerinden biriyle dönüyor. "ÆDEN" dinleyiciyi müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve anlatının bir araya geldiği, sürükleyici bir deneyime davet ediyor.

TEKNOLOJİ, İNSANLIK VE DUYGU ARASINDA BİR MÜZİK EVRENİ

Anyma, çağdaş elektronik müzik sahnesinde kendini yalnızca bir DJ ya da prodüktör olarak değil, aynı zamanda bütüncül bir sanat evreni tasarımcısı olarak konumlandırıyor. Canlı performanslarını tanımlayan hiper-gerçekçi görseller ve sinematik anlatım dili, müziğini kulüp sınırlarının ötesine taşıyarak çağdaş sanat alanına yaklaştırıyor.