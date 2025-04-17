Apollon Tapınağı’nda Girit yemeklerinin tarihsel hikâyesi keşfedilecek

Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:02

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:02

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali, dünyaca ünlü mutfak şeflerini ağırlayacak. Festivalde, Girit mutfağının en leziz ve sağlıklı tatları, modern dokunuşlarla bir sanat eserine dönüşecek.

LEZZET SİHİRBAZLARI GİRİT MUTFAĞINI SANATA DÖNÜŞTÜRECEK

Festivalin ikinci günü olan 25 Nisan’da, saat 15.00’te Side Antik Liman’da gerçekleştirilecek olan tadım etkinliğinde, mutfak şefleri Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını sanatla buluşturacak. Girit mutfağının zeytinyağlıları, yabani otlarla yapılan yemekleri, taze deniz ürünleri ve mezeleri, katılımcılara damaklarında iz bırakan bir lezzet yolculuğu sunacak.

APOLLON TAPINAĞI’NDA LEZZETİN KÖKLERİNE YOLCULUK

Festivalin aynı gün, saat 17.00’de Side Apollon Tapınağı’nda başlayacak olan "Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu" isimli söyleşide ise, Ege ve mübadil mutfağının kökenleri keşfedilecek. Moderatörlüğünü saray ve kültür tarihçisi Çağrı Başkurt’un yapacağı etkinlikte, şef Dilek Yetkiner, Ege mutfağının tarihini ve gelişimini anlatacak. Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel ise tarım ve üretimle olan güçlü bağları vurgulayacak. Ayrıca, Şef-Yazar Maria Ekmekçioğlu, yemeklerin kültürler arası sınırları aşan önemli elçiler olduğunu belirterek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gastronomi ilişkilerini ele alacak.

SİDELİ KADINLARLA GİRİT YEMEKLERİNİN SIRLARI KEŞFEDİLECEK

Festivalin son gününde, 26 Nisan’da saat 15.00’te Side Antik Liman’da düzenlenecek olan "Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu" etkinliğinde ise, ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya, Sideli kadınlarla bir araya gelecek. Yüzlerce yıllık geleneksel tarifler, Anadolu misafirperverliği ve Ege’nin dinginliğiyle harmanlanacak ve Manavgat’ın gastronomi sahnesindeki yükselişi bir kez daha gözler önüne serilecek.

MANAVGAT, GASTRONOMİ TURİZMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, festivalin önemini vurgulayarak, "Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali ile şehrimizi gastronomi turizminde uluslararası vitrine taşıyoruz. Amacımız Manavgat’ı sadece yaz aylarında değil, 12 ay boyunca keşfedilen ve yaşayan bir turizm merkezi haline getirmek. Girit’in kadim tariflerini Side’nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşıyoruz" dedi. Başkan Kara, tüm lezzet avcılarını, tarihin büyüsüyle harmanlanmış eşsiz lezzetleri keşfetmeye davet etti.