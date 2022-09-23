Ara Güler Müzesi'nin Ankara'daki ilk sergisi açılıyor

23 Eylül 2022 Cuma, 17:55

Ara Güler Müzesi’nin Ankara’daki ilk sergisi ‘Aphrodisias-Ara Güler’, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Volkswagen ana sponsorluğunda 30 Eylül’de açılıyor. Serginin ana gövdesini, Ara Güler’in 1958 yılında Geyre Köyü’ne tesadüf eseri gitmesinin ardından, 90’lı yılların başına kadar her fırsatta ziyaret ettiği, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Liste’sine girmiş olan Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor.

Sergide ayrıca, Ara Güler’in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in ‘Aphrodisias Çığlığı’ adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de yer alıyor.

“Aphrodisias-Ara Güler” sergisi, 30 Eylül 2022-28 Şubat 2023 tarihleri arasında pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatlerinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Ara Güler Müzesi Hakkında:

Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kurulmuştur. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde kendisinin de katılımıyla Bomontiada’da açılmıştır. Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve değerli arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı sergiler, yayınlar, etkinlikler ve iş birlikleri ile fotoğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanmaktadır.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Hakkında:

2016 yılında Doğuş Grubu ve Ara Güler iş birliği ile kurulan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin amacı, Ara Güler’in yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini, özgün yapısına sadık kalarak korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi arşiv koruma çalışmalarına 2017 yılında, yaşadığı yüzyılın en önemli kaydedicilerinden biri olan Ara Güler’in arşivine uzun yıllar ev sahipliği yapmış olan Galatasaray’daki, Güler Apartmanı’nda başlamıştır. Daha sonrasında Bomontiada’da kurulan merkez, Ara Güler arşivinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak günümüz müzecilik ve arşivcilik kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır.