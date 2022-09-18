Rastlantısal Orman (Bir Okuma Odası) sergisi ziyarete açıldı
ISTANBUL’74 kurucu ortağı, yönetmen Alphan Eşeli sergi ile ilgili görüşlerini “Freeman ve Lowe, objeler ve mekanlar üzerinden çarpıcı hikayeler yaratmayı başaran nadir sanatçılardan. Bir Okuma Odası etrafında şekillenen bu sergide, Freeman ve Lowe’a ait duvar kağıdı eseri; sanatçıların ve Boo-Hooray’in arşivinden nadir yayınlar, Türkiye’den ve dünyadan önemli arşivler ve sanatçı kitapları ile bir araya geliyor. Serginin en heyecan verici tarafı ise interaktif bir düzende kurgulanmış olması. Ziyaretçiler, çeşitli karşıt-kültür yayınlarından kült kitapların ilk baskılarına kadar çok geniş bir seçkiyi sanatçılar tarafından tasarlanmış bir enstalasyonda inceleyebilecek” diyerek açıklıyor.
William S. Burroughs’un "Elektronik Devrim" makalesinden esinlenen New Yorklu sanatçı ikilisi Freeman & Lowe’un İstanbul’da Nef Bebeköy’e ait 19. yüzyıldan kalma tarihi bir yapıyı, bir okuma odasına dönüştürdüğü sergi; Türkiye’den ve dünyadan önemli sanatçı, yazar, yönetmen ve müzisyenler tarafından üretilen text art, sanatçı kitapları, çeşitli arşivler, albümler, kataloglar, antolojiler, denemeler, günlükler, raporlar, belgeler, grafik yapıtlar, resimli kitaplar, dergiler ve her türlü efemerayı bir araya getiriyor.
Arşivleri ile sergiye katkıda bulunanlar arasında J.G. Ballard, Do Not Research, John Waters, Issey Miyake, Anicka Yi, Harmony Korine, Jonas Mekas, New Models, Bruce Davidson, Juergen Teller, Nobuyoshi Araki, Chase Hall, Marc Caro, Dash Snow, Erman Akçay, Alphan Eşeli, Sakıp Sabancı Müzesi ve daha birçok isim yer alıyor.
Jonah Freeman ve Justin Lowe’un Random Forest (Rastlantısal Orman) adlı duvar kağıdı eseri, sergi tasarımının temelini oluşturuyor. Sanatçıların kendi görsel arşivinden 20.000’den fazla görüntünün renge göre otomatik şekilde kategorilere ayrılarak düzenlenmesiyle ortaya çıkan sonuç, imgelerden oluşan görünüşte sonsuz bir matrise işaret ediyor.
Yaratıcı disiplinlerden önde gelen isimlerin katkısıyla kürasyonu üstlenen Freeman ve Lowe, bu sergi için İsveç doğumlu müzik tarihçisi ve alt kültür eserleri koleksiyoneri Johan Kugelberg önderliğindeki Boo-Hooray ile birlikte çalıştı. Ayrıca, yönetmen Alphan Eşeli’nin özel arşivinden sınırlı sayıda plağın yer aldığı bir Müzik Odası da sergiye eşlik ediyor.
Kasım ayına kadar Salı-Pazar günleri saat 11:00-19:00 arası ziyaret edilebilecek Rastlantısal Orman sergisi esnasında, Gem Alf tarafından nadir vintage parçalarla tasarlanan ‘74 Lounge’da bir dizi söyleşi ve etkinlik gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler aynı zamanda, Assouline Pop-Up’ta yer alan özel seçkiyi de inceleme fırsatı bulacaklar.
FREEMAN& LOVE HAKKINDA
Dünyanın önde gelen sanatçılarından Jonah Freeman ve Justin Lowe labirenti andıran büyük ölçekli mimari enstalasyonlar ve tarihi ve kurgusal anlatımlar üzerine birlikte çalışmaktadır. Mimariyle bütünleşen sürükleyici heykel konseptleri yaratan ikili, distopik dünyalardan ve insanın karmaşık psikolojisinden ilham almaktadır.
Aralarında Marlborough Gallery, Robert Miller Gallery, Galerie Mitterrand gibi prestijli galerilerin de bulunduğu, pek çok çağdaş sanat mekanında yerleştirmeler sergilemişlerdir. Ortak çalışmaları, 15. İstanbul Bienali, Taipei Bienali, Art Basel ve Museum of Contemporary Art Los Angeles gibi önemli sanat etkinlikleri ve müzelerde sanatseverlerle buluşmuştur.
Freeman & Lowe’un işleri Financial Times, Forbes, The New York Times, Wall Street Journal, Wallpaper Magazine, Huffington Post, Artforum, W Magazine, Architectural Digest ve New York Magazine gibi değerli yayınlarda geniş yer almıştır.
BOO-HOORAY HAKKINDA
Boo-Hooray 20. ve 21. yüzyıla ait punk, hip hop ve karşı kültür alanlarındaki basılı eserler, efemera, fotoğraf ve kitapların arşivlenmesi ve korunmasını sağlayan New York merkezli arşiv ve proje alanıdır. 2010 yılında Johan Kugelberg tarafından kurulan Boo-Hooray, çeşitli sanatçı ve kuruluşların arşivlerini üniversiteler ve müzelerle buluştururken nadir kitaplar, fotoğraf, efemera ve sanat yayımlayıp satmaktadır ve dünyanın her yerinde sergiler düzenlemektedir.
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