Rastlantısal Orman (Bir Okuma Odası) sergisi ziyarete açıldı

Aralarında Marlborough Gallery, Robert Miller Gallery, Galerie Mitterrand gibi prestijli galerilerin de bulunduğu, pek çok çağdaş sanat mekanında yerleştirmeler sergilemişlerdir. Ortak çalışmaları, 15. İstanbul Bienali, Taipei Bienali, Art Basel ve Museum of Contemporary Art Los Angeles gibi önemli sanat etkinlikleri ve müzelerde sanatseverlerle buluşmuştur.

Freeman & Lowe’un işleri Financial Times, Forbes, The New York Times, Wall Street Journal, Wallpaper Magazine, Huffington Post, Artforum, W Magazine, Architectural Digest ve New York Magazine gibi değerli yayınlarda geniş yer almıştır.