Ara Güler'in arşivinden: 'Bir Avuç Güzel İnsan'

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:55

Ara Güler’in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren sergi, aynı zamanda Ara Güler’in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutuyor.

Sabahattin Eyüboğlu’nun Bronz Apartmanı’ndaki dairesinde, Fikret Adil’in evinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Narmanlı Han’daki atölyesinde, Yeditepe dergisinin Cağaloğlu’ndaki idarehanesinde, Samim Kocagöz’ün İzmir’deki evinde dostlarıyla bir araya gelerek, kurduğu dostlukları ve buluşmaları ölümsüzleştiren Ara Güler yalnızca Türk edebiyatının değil dünya edebiyatının da önemli isimleri James Baldwin, Arthur Miller, Antonio Tabucchi, John Updike, Philip Roth, Alberto Manguel ve daha nicelerinin de portresini çekmiş ve izleyiciye göstermişti.

Nâzım Hikmet





"Bir Avuç Güzel İnsan" sergisinde Nâzım Hikmet’in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler’in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor.

Sergideki eserler aynı zamanda Fazıl Say'ın Nâzım Hikmet Oratoryosu ve Yaşar Kemal eserlerinin yanı sıra; Can Yücel ve Cemal Süreya'nın şiirlerini bestelediği eserlerden oluşan müzik seçkisi QR kodlar üzerinden ziyaretçilerle buluşturuluyor.



“Bir Avuç Güzel İnsan” sergisi, pazartesi günleri hariç salı cumartesi günleri arası 10:00-18:00, pazar 12:00-18:00 saatlerinde Bomontiada’da ziyaret edilebilecek.





