Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür... 'Atatürk' filmi ilk 3 günde gişe rekoru kırdı

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı "Atatürk 1881-1919" filminin ilk 3 günlük gişe rakamı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:42
Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür... 'Atatürk' filmi ilk 3 günde gişe rekoru kırdı
Abone Ol google-news

3 Kasım'da830 salon ve 330 sinemada gösterime giren “Atatürk" filmi gişe rekoru kırdı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdiye kadar çekilmiş en büyük bütçeli Atatürk filmi olan projenin 30 bin ön bilet satışla gişe yolculuğuna başladığı açıklanmıştı.

Necati Şahin'in kaleme aldığı ve Mehmet Ada Öztekin‘in yönettiği dev bütçeli film 3 günde 269 bin113 seyirci ile gişenin zirvesine oturdu.



Atatürk gişe rekoru Aras Bulut İynemli

İlgili Haberler

Atatürk filmi 3 Kasım’da gösterime giriyor

Atatürk filmi 3 Kasım’da gösterime giriyor
Konaklılar 10 Kasım’da ‘Atatürk’ü izleyecek

Konaklılar 10 Kasım’da ‘Atatürk’ü izleyecek
Atatürk’ün imzaladığı “Mebus Defteri” İzBB arşivine kazandırıldı

Atatürk’ün imzaladığı “Mebus Defteri” İzBB arşivine kazandırıldı

En Çok Okunan Haberler