Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür... 'Atatürk' filmi ilk 3 günde gişe rekoru kırdı
Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı "Atatürk 1881-1919" filminin ilk 3 günlük gişe rakamı açıklandı.
3 Kasım'da830 salon ve 330 sinemada gösterime giren “Atatürk" filmi gişe rekoru kırdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdiye kadar çekilmiş en büyük bütçeli Atatürk filmi olan projenin 30 bin ön bilet satışla gişe yolculuğuna başladığı açıklanmıştı.
Necati Şahin'in kaleme aldığı ve Mehmet Ada Öztekin‘in yönettiği dev bütçeli film 3 günde 269 bin113 seyirci ile gişenin zirvesine oturdu.
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