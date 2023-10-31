Atatürk filmi 3 Kasım’da gösterime giriyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:30

Atatürk 1881-1919 filmi 1915, Conk Bayırı Gelibolu ile başlar, açılış sekansı çok etkileyicidir. Namık Kemal’in şiiri eşliğinde askerlerimiz Mustafa Kemal’in emriyle düşman kuvvetlerinin üstüne saldırır. Ardından Mustafa’nın çocukluğuna Selanik’e döneriz, babası Ali Rıza Bey devlet memurluğundan ayrılmış ticarete el atmıştır, işleri iyi gitmez. Osmanlı ayrım yapar, Ali Rıza Bey dertten hastalanır yatağa düşer. Ölmeden önce oğluna mesuliyet verir ve şöyle der: Mesuliyet ölümden ağırdır. Oku, büyük adam ol. Benim gibi düşme, kimseye kendini ezdirme’.

Gözlemci, zeki Mustafa babası padişah diye memleketin yönetiminin tek bir kişiye kalmasını onaylamaz. Annesi Zübeyde Hanım yetim olduğu için amcasına ‘yetimden ne olur?’ deyince Mustafa ‘yetimden bak gör ne olur’ diye yanıt verir. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ‘yetimden bak gör ne olur’ cümlesinin filmin hareket noktası olduğunu açıklar. Vizyoner, ön görülü, çalışkan, askeri dehaya sahip, geleceği gören Mustafa Kemal Türk milletinin babası olur. Mustafa amcasına ‘fıtrat nedir, insanın fıtratı değişir mi ? ‘diye sorar, ulusun fıtratını (kader, yazgı) o değiştirecektir.

30 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRİYOR

Genç bir subayken Sultan Abdülhamit’in adamları tarafından takip edilir, tutuklanır, sorgulanır, hapse atılır. Sultan, Namık Kemal’in okunmasını yasaklamıştır, Namık Kemal, Mehmet Emin bizim Voltaire’lerimiz, Jean-Jacques Rousseau’larımızdır der. Filmin en etkili sahneleri küçük Mustafa’nın hasta babasıyla, ‘Osmanlıya verecek bir şeyimiz kalmadı,olanlar düşünsün’ diyen yaşlı kadınla, Trablus’ta Ömer Muhtar’la konuşma ile 57. Alayla buluşma sahneleridir. Öztekin ve yaratıcı-teknik ekibi 1881-1919 yıllarının atmosferini başarıyla yansıtmıştır.

Anlatım dilini de bu döneme uygun kurmuştur, diyaloglar, hitabetler, davranışlar, hareketler. Uzun bir araştırma ve titiz bir hazırlık sürecinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın adına yakışır, sevgi, aşk, minnet, şükran,hayranlık, teşekkür dolu bir yapım ortaya çıkmıştır. Oyuncuların tümü çok başarılıdır: Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsur, Emre Mete Sönmez, Sarp Akkaya, Celile Toyon. Atatürk, 3 Kasım Cuma günü 30 ülkede aynı zamanda gösterime giriyor.