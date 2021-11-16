Arctic Monkeys, Türkiye'ye geliyor

İngiliz Indie Rock müzik grubu Arctic Monkeys, 2022 konser turnesini duyurdu. Grubun sahneye çıkacağı ülkeler arasında Türkiye de var.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 14:01
Arctic Monkeys, Türkiye'ye geliyor
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Arctic Monkeys, 2019'da sona eren 'Tranquility Base Hotel + Casino Tour'un ardından yeni albümleriyle birlikte 2022’de sahnelere geri dönüyor.

Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Arctic Monkeys, 2019’dan sonraki ilk canlı konser turne tarihlerini duyurdu.

2022 konser turnesini açıklayan Artic Monkeys müzik grubunun planına göre, grup ağustos ayında Türkiye’ye de gelecek.  Ardından Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da sahne alacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) de grubun Türkiye konserine dair detayları paylaştı. Biletler 24 Kasım'da satışa çıkacak.



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