Arctic Monkeys, Türkiye'ye geliyor

16 Kasım 2021 Salı, 14:01

Arctic Monkeys, 2019'da sona eren 'Tranquility Base Hotel + Casino Tour'un ardından yeni albümleriyle birlikte 2022’de sahnelere geri dönüyor.

Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Arctic Monkeys, 2019’dan sonraki ilk canlı konser turne tarihlerini duyurdu.

2022 konser turnesini açıklayan Artic Monkeys müzik grubunun planına göre, grup ağustos ayında Türkiye’ye de gelecek. Ardından Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da sahne alacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) de grubun Türkiye konserine dair detayları paylaştı. Biletler 24 Kasım'da satışa çıkacak.

Arctic Monkeys 2019'da sona eren “Tranquility Base Hotel + Casino Tour’un ardından 2022’de sahnelere geri dönüyor! Arctic Monkeys, PSM Loves Summer kapsamında 9-10 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! Biletler 24 Kasım’da https://t.co/ikbdibE2gk’de satışta! @ArcticMonkeys pic.twitter.com/t72QnqFqyU — Zorlu PSM (@ZorluPSM) November 16, 2021



