Arka Oda Toplantıları, 'Üç Başlu Ejderha' ile devam ediyor

Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:55

Güncelleme: 16.12.2024 - 11:55

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 2008’den bu yana düzenlediği "Arka Oda Toplantıları" serisi, yılın son etkinliğiyle katılımcılarla buluşacak. 18 Aralık’ta çevrimiçi olarak yapılacak “Üç Başlu Ejderha: Erken Modern Osmanlı'da Kadimlik Algısı” başlıklı konuşmada Turhan Ozan Yıldız ve Doç. Dr. Saygın Salgırlı, Osmanlı tarihçiliğinde nadiren ele alınan “kadimlik” (antiquarianism) kavramını tartışacak.

İstanbul araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla yaşama geçirilen serinin, “Üç Başlu Ejderha: Erken Modern Osmanlı'da Kadimlik Algısı” 18 Aralık Çarşamba saat 19.00’da çevrimiçi olarak yapılacak. Etkinlik, İstanbul tarihini farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlere erken modern Osmanlı dönemine odaklanan ilgi çekici bir tartışma sunuyor.

KADİMLİK KAVRAMI VE AT MEYDANI: BİR OSMANLI PERSPEKTİFİ

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2024-25 Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu’nun sahibi ve British Columbia Üniversitesi doktora öğrencisi Turhan Ozan Yıldız ile danışmanı Doç. Dr. Saygın Salgırlı’nın bir araya geleceği etkinlik, Osmanlı tarihçiliğinde kısıtlı ilgi görmüş “kadimlik” (antiquarianism) kavramını ele alacak. Yunan ve Roma kadimliği algısını Osmanlı görsel, materyal ve kültürel dünyası içinde değerlendiren Yıldız, özellikle At Meydanı/Hipodrom gibi önemli mekânların bu algıdaki rolüne odaklanacak. Hipodrom’da bulunan Yılanlı Sütun ve Osmanlı kaynaklarındaki adıyla Üç Başlu Yılan/Ejderha, sanat ve kent tarihi açısından Akdeniz havzasındaki farklı kadimci yaklaşımlarla ilişkilendirilecek.

Konuşma, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.