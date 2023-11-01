Arkeologları heyecanlandıran keşif: Kaunos Antik Kenti'nde türbe kalıntılarına rastlandı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:16

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:16

Çandır Mahallesi'nde bulunan 3 bin yıllık antik kentteki kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Çörtük başkanlığında sürdürülüyor.

Tarihi alandaki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlar ile 1300 yıllık mozaikler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kazıların bu yıl ağırlıklı olarak yapıldığı Arkaik sur içi manastır alanında, çoğu kentte ilk defa rastlanılan malzeme ve yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Doç. Dr. Ufuk Çörtük, AA muhabirine, manastır bölgesinin yaklaşık 3 bin 250 metrekarelik bir alana yayılan kompleks bir yapı olduğunu söyledi.

Alanın içerisinde sarnıçlar, tonozlu mekanlar, birkaç odadan oluşan yapı grupları ile küçük dar sokakların bulunduğunu belirten Çörtük, "Elde edilen veriler bizi heyecanlandırdı. Bu heyecanımızı artıran buluntular. Burada bulunan mihrap döneminin bir camisinin mihrabıydı. Burada bulduğumuz Fatih Sultan Mehmet dönemi sikkeleri ve Beylikler döneminin seramikleri bizi daha da umutlandırdı." dedi.

KENT BELLEĞİNE YENİ BİR HEYECAN GETİRDİ

Çörtük, Kaunos'ta yarım yüzyıl içerisinde çok önemli tarihi yapıların ortaya çıkarıldığını ancak bu dönem ele geçirilen verilerin kent belleğine yeni bir heyecan getirdiğini kaydetti.

Alanda sürdürdükleri çalışmalar ilerledikçe yeni yapıların da gün yüzüne çıkmaya başladığına işaret eden Çörtük, "Caminin hemen güney ucunda kare planlı bir yapı tespit ettik. Türk İslam sanatı uzmanı hocalarımızla yerinde yaptığımız incelemelerde kare planlı bu yapının bir kubbeyle örtülen ve Osmanlı döneminin, ecdadın mirası bir türbe olduğunu belirledik. Hatta benzer bir plana sahip örneklerini Beçin Kalesi'nde de görmekteyiz. Yandan pandantif geçişleri korunmuş, kuzeyden de bir girişi olan kare planlı yapı Kaunos'ta Türk ve Osmanlı izlerinin bir delili olarak gün yüzüne çıktı." diye konuştu.

Çörtük, elde edilen verilerin Kaunos'ta Türk dönemi ve sonrası sürecin yaşanmışlığını aktarması bakımından çok değerli olduğunu vurguladı.57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor.

Bu alanda gerçekleştirilecek daha yoğun kazı ve araştırmaların elde edilecek verileri artıracağını dile getiren Çörtük, şöyle konuştu:

"Şu an her şey toprağın altında gizli ve bize daha neler fısıldayacak bunu da önümüzdeki yıllarda yürütülecek kazılarda göreceğiz. Kaunos 1966 yılında kazılmaya başlandı. 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor. En erken milattan önce 1000 yıllarına kadar iniyordu. Eldeki veriler ile özellikle Hristiyanlık döneminde Bizans'ın sonlarına kadar bir iskana tabi tutulduğunu biliyoruz. Türk dönemine kadar eldeki veriler sınırlıydı ancak son 2 yıldır elde ettiğimiz verilerde artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Kaunos'ta bir Türk dönemi yaşanmışlığı var."

Çörtük, antik kentteki çalışmaların Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Muğla Çevre Vakfı tarafından destek verildiğini sözlerine ekledi.