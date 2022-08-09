Arnavutluk'ta aşure günü etkinliği düzenlendi
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aşure günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Dünya Bektaşi Merkezi'nde düzenlenen törene Arnavutluk'un yanı sıra farklı ülkelerden yetkililer, yurttaşlar ve davetliler katıldı. Dünya Bektaşi Merkezi lideri Başdede Edmond Brahimay, yaptığı konuşmada Aşure Günü mesajını paylaştı. Konuşmaların ardından programa katılanlara aşure ikram edildi.
Öte yandan, ülke genelindeki başka şehirlerde de aşure programları düzenlendi.
Arnavutluk'ta 1944-1991 yıllarında hüküm süren komünist rejim döneminde aşure günü etkinlikleri yasaklanmış, sonrasında yasak kaldırılmıştı.
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