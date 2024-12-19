Arsuz’da temel kazısında kaya mezarları keşfedildi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:33

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:33

Hatay’ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde bir ticaret merkezi inşaatı için gerçekleştirilen temel kazısı sırasında kaya mezar odaları bulundu. İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan mezarların fark edilmesiyle kazı durduruldu ve durum yetkililere bildirildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri alanı koruma altına aldı ve uzman ekipler tarafından detaylı incelemeler başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, mezar odalarının içinde seramik kaplar ve bir lahit mezar bulundu. Bulunan eserler, koruma altına alınarak müzeye nakledildi. Kaya mezar odalarının geniş bir alana yayıldığı ve oldukça iyi korunduğu belirtildi. Çalışmaların ardından mezar odalarının görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.





VATANDAŞLARIN VE İŞÇİLERİN İLGİSİ BÜYÜK



Çevre sakinleri ve inşaat işçileri, kazı alanında keşfedilen kaya mezarlarını merakla ziyaret etti. Mezarları inceleyen 28 yaşındaki Zekeriya Ulaş, “Biz sürekli bu bölgeden geçerek kaldığımız yere gidiyorduk. Ticaret merkezi yapılması için kazı yapılıyordu. Geçerken kazının durduğunu fark ettik. Mezarların bulunmasıyla yetkilileri aradık. Onlar da gelip çalışmalar yaptı. Kazı tamamlandığında, ben de içeri girdim ve mağara gibi bir yapıyla karşılaştım. Kaya mezarlarının bulunduğu alan oldukça geniş bir yerdi. Çevredeki insanlar da burayı merak edip mezarların çıktığı yere bakmaya geliyor” diye konuştu.





İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK



Keşif nedeniyle bir süre ara verilen inşaat çalışmalarının, yetkililerin izin vermesiyle önümüzdeki günlerde yeniden başlaması planlanıyor. Kaya mezarlarının keşfi, hem bölge halkında hem de arkeoloji meraklılarında büyük heyecan yarattı. Bu tür keşiflerin, bölgenin tarihi ve kültürel değerine önemli katkılar sağladığı ifade ediliyor.