ArtAnkara aklımda kalanlar

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:48

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:57

İki Uzak Sandalye Sergisi:

Marina Abramovic ve Ulay'ın unutulmaz aşklarından birinin izinde, sanat tarihine damgasını vuracak bir projenin başlangıcı: "İki Uzak Sandalye". Bu sergi, ikonik "The Artist is Present" performansından ilham alarak, sanatseverleri duygu dolu bir deneyime davet ediyor.

Marina Abramovic'in 736 saat süren performansının ardından, "İki Uzak Sandalye" sergisi MoMA'nın avlusunda hayat buluyor. Katılımcılar, Marina'nın karşısına geçip sessizce oturarak, onunla göz teması kurma fırsatını yakalıyorlar. Bu göz teması, sanatçıyla izleyici arasında benzersiz bir bağ kuruyor, duyguları derinleştiriyor ve duyuları farklı bir şekilde açıyor.

Sergide, Sanatçı Kadınlar Derneği üyeleri tarafından tasarlanan tek tip ahşap sandalyeler, Marina ve Ulay'ın arasındaki mesafeyi simgeliyor. Her bir katılımcı sanatçı, kendi sanatsal dilini ve tekniğini kullanarak bu kavramı nesne üzerinden irdeleyerek, sergiye katkıda bulunuyor.

Sanat tarihinde sandalye, resimsel imge olarak, nesne olarak veya yüzey olarak sıkça kullanılmıştır. Bu sergide ise sanatçılar, sandalyelerini istedikleri şekilde kullanma özgürlüğüne sahipler. Sergi, yeni bir serüvenin kapılarını aralayarak, sanatın sınırlarını zorluyor ve izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Marina Abramovic ve Ulay'ın "İki Uzak Sandalye" sergisi, sanatseverleri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor ve sanatın gücünü gözler önüne seriyor. Bu sergi, sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir duygusal deneyim ve düşünsel bir yolculuktur.

Katkı veren sanatçılar;

Adile Homan, Asuman İnceayan, Ayşe Ertem, Ayşe Kürklü, Ayşe Öztürk,

Elif Okur Tolun, Fulya Turan, Gülcan Acar, Hale Metin, Hatice Celebcioğlu, Lale Akyol, Nilgün Sipahioğlu Dalay, Nilüfer Atalay, Oya Arutan,

Sinem Öney, Sultan Kelecioğlu, Şükran Ersoy, Yasemin Coşkun, Zehra Aydan Aydın