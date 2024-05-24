ArtContact Çağdaş Sanat Fuarı'nda İzleyiciyle Buluştu

Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:36

Güncelleme: 24.05.2024 - 11:36

Prof. Zafer Gençaydın ile pek çok sanat programı ve akademik çalışma gerçekleştiren Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir, Gençaydın anısına planladığı projeyi şu sözlerle anlattı: "Zaman da sanat da soyut kavramlardır. Zihinde soyut olanı somutlaştırarak hayat verme ve yeni soyut anlamlarla onun başka zihinlerde yeniden yaşamasına izin vermektir sanat. 'Zafer Gençaydın Anısına Soyut Zamanlar' başlıklı proje, 3 Mayıs 2024'te kaybettiğimiz değerli insan, sanatçı, eğitimci, akademisyen Prof. Zafer Gençaydın’ın soyut mirasını yaşatma sözü ile sanatın ve zamanın sürekliliğini temsil etmektedir."

Prof. Nur Gökbulut, Zafer Gençaydın için şu sözleri paylaştı: "Sevgili Zafer Gençaydın Hocamızı tanıdığımda, doğal bir özgüvene sahip, doğuştan karizmatik, alanında donanımlı gerçek bir sanatçı eğitimciyle karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Saygı uyandıran yapmacıksız otoritesine, disiplinli dik duruşuna; kendisi gibi olma kararlılığıyla dünya görüşüne dönüştürdüğü, etrafına daima ışık saçan mücadeleci, ilkeli, ödünsüz kimliğine, doğruları görme ve gösterme çabalarına, hep örnek olan bilge kişiliğine, çevresini aydınlatmadaki cömertliğine, bazılarının gözlerini rahatsız etmeyi göze alacak kadar gözü kara, onu tanıyanların ve öğrencilerinin çoğunluğu gibi ben de imrenerek baktım."

Gökbulut ayrıca, Gençaydın'ın eleştirel bakışının ve okuma tutkusunun altını çizerek, "Zafer Gençaydın, okurken, insanı anlamak, kendini anlamak, evrensel değerlerden pay almak, hayatını anlamlandırmak için okuyan GENÇ bir AYDIN… Sanatçı kimliğiyle, heyecan veren coşkulu eserlerinde; eğitimci kimliğiyle derslerinde, sohbetlerinde, yazılarında, konferanslarında; toplumcu kimliğiyle, yönetici kimliğiyle, sonuçta bir bütün olarak her haliyle, çevresinde silinmez izler bıraktı," dedi.

Proje kapsamında, Zafer Gençaydın’ın eserleri yanında, 26 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan "Bir Cumhuriyet Sanatçısı Zafer Gençaydın" başlıklı panel ile de anılacak. Panelde Prof. Hüsamettin Koçan, Prof. Nur Gökbulut, Prof. İsmail Ateş ve Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir, Zafer Gençaydın hakkında konuşmalar yapacak.