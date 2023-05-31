ArtContact İstanbul 3. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı yarın başlıyor: İstanbul’da kültür şenliği

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

Her yıl Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde (eski adıyla Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi) sanatseverlerle buluşan ArtContact İstanbul’un üçüncüsü yarın ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 5 Haziran’a dek Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyadan binlerce eserin sergileneceği ArtContact İstanbul’u düzenleyen Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

ArtContact’ı anlatır mısınız? Nasıl bir organizasyon?

Organizasyonun özü, kamusal alanlarda sanat eserlerinin, sanat projelerinin sergilendiği, konuşulduğu, tartışıldığı ve ilişkilerin kurulduğu bir platform oluşturabilmek. Yedi yıldır Ankara’da yapmakta olduğumuz ArtAnkara Sanat Fuarı’nın devamı niteliğinde olan ArtContact İstanbul sanatçı galerici ve koleksiyoner üçleminde yaşama geçiyor. Sanatsal malzeme üreten firmalar, eğitim kuruluşları, sanatsal yayınlar, inisiyatifler, sanatla ilgili projeler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, fuarın diğer katılımcıları...

‘SANATA ULAŞILABİLİRLİK HEDEFLENİYOR’

ArtContact’da neyi amaçlıyorsunuz?

Sanatın daha ulaşılabilir olması ve sanat piyasalarının oluşması konusunda öncü bir rol oynamasını hedefliyoruz. ArtContact, sadece galeri, alıcının yer aldığı değil sanata ilgi duyan herkesin gezdiği, sanatçılarla bir araya gelip sanat üzerine iletişim kurabildiği ve yeni projeler konuşup üretebildiği bir organizasyon. Türkiye’nin tamamına yakın illerinden ve yurtdışından katılan sanatçıların yanı sıra galerileri ile birlikte ulusal ve uluslararası koleksiyonerler de eserlerini paylaşacaklar.

Fuarın yapılacağı alanı nasıl belirlediniz?

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Adından da anlaşılacağı üzere kültür ve sanat fuarları açısından özellikle hedeflediğimiz “kamusal alanda sanat” eserlerinin sergilenmesine

çok uygun bir altyapıya sahip. Avrasya Tüneli’nin çıkışında, Marmaray-Yenikapı İstasyonu’na, metroya ve deniz otobüslerine yürüme mesafesinde park yeri sorunu olmayan ulaşılabilirliği kolay bir alan.

CUMHURİYETİN 100. YILI İLE İLGİLİ HEYKEL ÇALIŞMASI

Fuarda hangi etkinlikler yapılacak?

Fuar, 31 Mayıs’ta ön izleme ve ödül töreni ile kapılarını açacak ve 4 Haziran’a dek açık kalacak. Törende “sanatçı onur ödülü”, “sanata katkı onur ödülü” ve “kurum onur ödülü” sahiplerini bulacak. Resim, heykel, seramik, fotoğraf, dijital art, baskı yerleştirme eserlerinin sergileneceği fuarda 20’yi aşkın söyleşi, workshoplar, dinletiler düzenlenecek. Açılış ve kapanış konserleri Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı tarafından verilecek. 100’ü aşkın katılımcının çatısı altında 1500’e yakın sanatçının katılımı ile hazırladığımız ArtContact İstanbul, 12 ülkeden katılımcı galeriler ve 42 ülkeden gelen sanatçılarıyla İstanbul’da festival tadında bir organizasyona imza atacak.

Estonya’dan gelen heykeltraş Kirill Grekov, üç haftadır fuar alanı önünde Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili heykel çalışması yapıyor. Fuar ile birlikte eserini tamamlayacak. Modern Rus resminin öncülerinden Aleksandr Shadrin eserlerini sergilerken fuar süresince workshop düzenlenecek. Kazakistan’dan Murat Bekeyev bizlerle olacak. Yurtdışından gelecek 200’ü aşkın sanatçı ve Türkiye’nin önde gelen sanatçıları eserlerini sergileyecek.

BAHARİYE SANAT, ART CONTACT’TA

Bahariye Sanat Galerisi, bu yıl 1-4 Haziran tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Art Contact Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda yer alacak.

Dr. Kadir Topbaş (Avrasya) Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuarda Bahariye Sanat Galerisi, 25 yılın vermiş olduğu deneyimle bu yıl da sanatseverlere 16 sanatçıdan özel bir seçki hazırladı. Resim, heykel, seramik, toplam 70’in üzerine eser sanatçılar tarafından fuar için özel olarak üretildi.

Fuarda yer alacak eserler ayrıca Bahariye Sanat Galerisi sitesi www.bahariyesanat.com’da bir ay süre ile tanıtım ve satışta olacak.

A-9 no.lu Bahariye Sanat Galerisi standında eserleriyle yer alacak sanatçılar alfabetik sıra ile şu şekilde:

Abdül Tekin (Resim)

Aslıhan Özmen (Resim)

Betül Ayabakan Belgen (Resim)

Betül Ketenci (Resim)

Esra Nurten Gül (Seramik)

Füsun Uzunoğlu (Resim)

M. Enis Şensever (Resim)

Mizgin Nalan Kartal (Resim)

Nazan Aksaray (Heykel)

Nerkiz Akçura (Resim)

Rosy Maçoro (Heykel)

Sema Çetin (Seramik)

Sema Koç (Resim)

Serap Elver (Seramik)

Tülay Gürses (Resim)

Yıldız Evranoz (Resim)

Bahariye Sanat, tüm sanatseverleri fuara ve Bahariye Sanat Galerisi A-9 no.lu standına davet ediyor. Fuar süresince 0532 741 03 07 numaralı telefondan, [email protected] ve www.bahariyesanat.com adreslerinden iletişime geçebilir.