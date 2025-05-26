Artcontact İstanbul: Sanatın kalbi Yenikapı’da attı

Cumhuriyet Sanat Galerisi, Azerbaycan Ressamlar Birliği, Rusya Ressamlar Birliği, Emart Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı, Başkent Üniversitesi Artmorpha Grubu, TOÇEV, Sergimiz.com Sanat Galerisi, Kim Bo Seong Art Center ve BRHD-Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi gibi birçok önemli kurum ve kuruluş, fuarda farklı disiplinlerden öne çıkan sanatçıları ve genç yetenekleri ziyaretçilerle buluşturdu. ArtContact İstanbul, “Galeri-Sanatçı-Koleksiyoner” üçlemesinin yanı sıra, yerel yönetimler, üniversiteler, uluslararası çeşitli kurum ve kuruluşlar, proje sahipleri, müzeler ve STK’ların katılımıyla uluslararası bir platform olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl yaklaşık 40 ülkeden katılımcının yer aldığı fuar, 100’e yakın galeri ve yaklaşık binlerce eseri bir araya getirerek, sanatın farklı disiplinlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Söyleşiler, konser ve dinletiler, performans ve workshoplar gibi etkinliklerle sanatın derinlemesine bilgi edinme ve ilham alma fırsatları sundu. 21 Mayıs’ta davetlilere özel ön gösterimle açılan fuar, 22-25 Mayıs tarihleri arasında yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak unutulmaz sanat anlarına sahne oldu.

GELECEĞİN SANATÇILARINA ÖNEMLİ PLATFORMLAR SAĞLADI

Fuar kapsamında bu yıl gelenekselleşen “Sanatçı Onur Ödülü” 27 Mart 2025 tarihinde kaybettiğimiz değerli sanatçı Tomur Atagök’e verildi. “Kurum Onur Ödülü” ise sanata çok disiplinli bir yaklaşım kazandıran Arter Müzesi’ne, “Sanata Katkı Onur Ödülü” ise uzun yıllara yayılan titiz çalışmalarıyla Türkiye’nin çağdaş sanat alanında önemli bir yer edinmesine katkı sağlayan BİLFEN Eğitim Kurumları yönetimine verildi. Özellikle Emart Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı ve TOÇEV gibi kuruluşlar, sanat eğitimine erişimde dezavantajlı gençlerin yaratıcı üretimlerini sergileme fırsatı sunarak, geleceğin sanatçılarına önemli platformlar sağladı. Başkent Üniversitesi Artmorpha Grubu ise genç sanatçılarla toplum arasında yaratıcı bir bağ kurmayı amaçlayan interdisipliner çalışmalarıyla dikkat çekti. ArtContact İstanbul, sanatseverlerin sanatın yenilikçi, dinamik ve kapsayıcı yönlerini keşfetmesine imkan sağladı. Katılımcılar ve ziyaretçilerden büyük beğeni toplayan fuar, İstanbul’un uluslararası sanat arenasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Organizasyonu gerçekleştiren Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, tüm katılımcı ve ziyaretçilere teşekkür ederek, 13-17 Mayıs 2026 tarihlerinde 6. ArtContact Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda buluşma dileğiyle sözlerini noktaladı.