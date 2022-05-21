Arter’de iki yeni sergi: Koyun Koyuna ve Başımızda Siyahtan Bir Hâle

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Arter, sene başından beri sergilerini birbiri ardına açmayı sürdürüyor. Son olarak 19 Mayıs’ta iki sergi birden izleyiciyle buluştu. Küratörlüğünü Eda Berkmen’in yaptığı grup sergisi “Koyun Koyuna” ve küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği Ahmet Doğu İpek’in eserlerinden oluşan “Başımızda Siyahtan Bir Hâle” sergisi 29 Ocak 2023 tarihine kadar Galeri 0 ve -1’de görülebilecek.

Sergilerden biri (Koyun Koyuna) “uyku” temasına odaklandığı için daha karanlık bir ortamda eserleri izliyorsunuz. Diğerinin ise felsefi olarak karanlık tarafları ağır basıyor...

Başımızda Siyahtan Bir Hâle - Ahmet Doğu İpek, “Maruz”

“Koyun Koyuna” sergisinden başlayalım. Ayın 18’indeki basın buluşmasında konuşan küratör Berkmen, ilk defa böyle geniş bir grup sergisinde yer aldığını söyledi... İnsan, hayatının yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyor. Diğer canlılarda bu oran değişse de uyku bütün canlıların olmazsa olmazı. Sergi de yaşamın bu önemli parçasına farklı yaklaşımlar getirmeyi amaçlıyor. Sergideki yapıtlar uyku temasıyla bağlantılı mahremiyet ve paylaşım, birey ve topluluk, kucaklanma ve kısıtlanma, direniş ve teslimiyet, ilerleme ve tekrar gibi kavramlar etrafında toplanıyor. Uykunun geçmişle ve bilinçdışıyla bağı, çağdaş sanat yapıtlarının yanı sıra daha erken tarihli temsiller ve arkeolojik nesneler yoluyla sergiye dahil ediliyor. Uyku gibi, sergideki yapıtlar da hassas. Çantanızla girmenize o yüzden izin verilmiyor; hafif loş ortamda çoğu da karanlık olan eserleri iyice görmek ve künyeleri okumak için iyice yaklaşmanız gerekiyor. Ali Emir Tapan’ın “Beraber Uyuyanlar” adlı etkileyici eseri sergi mekânının ortasında yer alıyor. Jaroslaw Kozlowski’nin yapıtı da sergideki en ilgi çekici eserlerden biri. Tebeşirle çizili geometrik şekillerin içine nizami bir şekilde dizili metronomlar, duvar saatleri ve çalar saatlerle izleyiciyi kuşattığı yapıtı “Mavi Fragmanlar II” modern insanın zamanı parselleme, tek tipleştirme ve kontrol etme hırsına gönderme... “Koyun Koyuna” sergisi Galeri 0’da ücretsiz olarak görülebiliyor.

Koyun Koyuna - Annika Eriksson

BAŞIMIZDA SİYAHTAN BİR HÂLE

Ahmet Doğu İpek’in “Başımızda Siyahtan Bir Hâle” başlıklı kişisel sergisi ise adını Edip Cansever’in “Tragedyalar III” şiirinin bir dizesinden ödünç alıyor. Sergi açılışında konuşan İpek ve küratör Ansen, serginin “karanlık” duygu yoğunluğunu anlatırken zorlandılar. Özellikle Ansen yer yer duygusal anlar yaşadı. İpek de “En zorlandığım sergi” diye konuşurken iki sene boyunca sergiyi kurgulayıp birkaç defa yeniden yıktığını anlattı. İpek, “Sergideki her şey negatif dağılmaya, çözülmeye ve aslında ölüme meylediyor... Sergi felaketlerden mucize beklemeyi anlatıyor” dedi. “Başımızda Siyahtan Bir Hâle”, İpek’in bu sergi için ürettiği eserleri bir araya getiriyor. “Zephyr” videoları ve “Albino Island” ile “Caecus Volcano” eserleri etkileyici. “Maruz” isimli sergi mekânının ortasına yerleştirilen iki büyük taş parçası da doğal bir malzeme ile sentetik bir malzemenin karşılaşması aracılığıyla, ayrı zamanları yan yana getiriyor: Taşın, binlerce yıl süren oluşumunu kapsayan katmanlı zamanı, mekanik olarak üretilmiş süngerin zamanıyla temasa geçiyor... Detaylar ve sergi rehberleri için: arter.org.tr