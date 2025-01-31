'Artı 700'ün devamı 'Boyut Farkı', 28 Mart'a kadar İRHM'de ziyaret edilebilecek: Boyutlar arasında

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne (İRHM) bağışladığı koleksiyonun ilk sergisi “Artı 700”, 2023’ün sonunda açılmıştı. Koleksiyonun ikinci seçkisi olan “Boyut Farkı” sergisi, geçen hafta İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, İRHM Müdür Vekili Aygül Uzun Yavaşoğlu, Lale ve Cengiz Akıncı ile sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta ayrıca, bu yıl ikincisi düzenlenen “2024 Naile Akıncı Sanat Ödülü”nün kazananı Burcu Özyılmaz, ödülünü Lale ve Cengiz Akıncı çiftinin elinden aldı.

‘ASIL TEŞEKKÜR SANATÇILARA’

Açılışta konuşan koleksiyoner Cengiz Akıncı, eşiyle birlikte bu koleksiyonu 1983 yılında oluşturmaya başladıklarını söyleyerek “Ailemizden aldığımız entelektüel altyapı doğrultusunda bu koleksiyonu oluştururken Türk sanatının en önemli isimlerini ve yapıtlarını bir araya getirmeye çalıştık” dedi.

Akıncı sözlerini, “Ulu önderimiz Atatürk’ün 1937’de kurduğu, Türk ulusuna bağışladığı MSGSÜ’nün Türkiye’nin Batı’ya dönük en güzel yüzlerinden birini oluşturmaktadır” diyerek “Bu koleksiyon için bize teveccüh gösteriliyor. Asıl teveccüh gösterilmesi gerekenin koleksiyon değil, Türk sanatçıları olduğunu düşünüyorum. Bize bir koleksiyon oluşturma fikrini veren sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

‘BAŞKA BİR TAVRIN SESİ’

Serginin çıkış noktalarından birinin; sanatçıların, kendi asıl uzmanlık ve yaratı/üretim alanlarının dışına taşarak ortaya çıkardıkları işlerin çeşitliliği olduğunu belirten MSGSÜ öğretim üyesi ve serginin küratörü Dr. Ali Kayaalp, “Boyutların arasındaki farkı vurgulama fikri de bununla ilgili iki boyutlu (resimsel) anlatım biçimleriyle, üç boyutlu (heykel, seramik ve cam) arasında bazen eşleşme ve benzeşmeler oluyor ancak bazen de sanatçı başka bir tavrın, farklı bir atılımın sesini duyurmaya karar veriyor. Üç boyutlu nesneler, bu deneylerin açığa çıktığı alan olabilir; sergide bunun pek çok örneği var” ifadelerini kullanıyor.

Kayaalp, Akıncı Koleksiyonu’nun içerdiği üç boyutlu nesnelerin zenginliğini gösterebilmeyi de istediklerini vurguladı. Üç boyutlu nesne sergilemenin zor olduğunu söyleyen Kayaalp, “Akıncı Koleksiyonu halihazırda, İRHM’ye bağışlanan 700’den fazla parçadan oluşuyor; dolayısıyla, koleksiyonun bütünlüğünü bozmadan, tutarlı bir seçki belirlemek ve bunu, kendi anlatısını yaratarak alana yerleştirmek için çok çalıştık” diyor.

Sergi, 28 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

GELENEKSELDEN ÇAĞDAŞA

Koleksiyonun ikinci sergisinde, Halil Paşa’dan İbrahim Çallı’ya, Zühtü Müridoğlu’ndan Nuri İyem’e, Zeki Faik İzer’den Burhan Uygur’a, Naile Akıncı’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Kuzgun Acar’dan Attila Galatalı’ya, Alev Ebuzziya’dan Meriç Hızal’a kadar Türk resim sanatının birçok usta isminin eserleri yer alıyor.

Art 700’den farklı olarak bu sergi, koleksiyondaki tablolarla birlikte ağırlıklı olarak heykel, cam ve seramiklerle zenginleştiriliyor; gelenekselden çağdaşa uzanan bir çizgide hem iki hem de üç boyutlu çalışmalar meydana getirmiş sanatçıların eserleri bir araya geliyor.