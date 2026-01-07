Artin Demirci kişisel sergisiyle Red Rouge Art’ta

Red Rouge Art, yeni yılın ilk sergisinde çağdaş resmin önemli isimlerinden Artin Demirci’yi ağırlıyor. Sanatçının altı yıl aradan sonraki ilk kişisel sergisi olan "Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar", 10–31 Ocak tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Artin Demirci’nin yıllara yayılan üretiminden seçilmiş 50'den fazla eseri bir araya getirerek siyah, beyaz ve gri tonların hâkim olduğu soyut bir yolculuk sunuyor. Zaman zaman renkli geçişlerle zenginleşen seçki, monokromu yalnızca estetik değil, kavramsal ve düşünsel bir alan olarak ele alıyor.

Soyut formları parçalamak yerine inşa etmeye yönelen sanatçının, renk, yüzey ve ışığı kendine özgü bir dengeyle ele aldığı farklı dokular, çizgisel ızgaralar ve organik boya lekeleri güçlü bir görsel ritim oluşturuyor.