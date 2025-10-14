Artİstanbul Feshane'de 2. Perküsyon Günleri başlıyor!

Artİstanbul Feshane, 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde 2. Perküsyon Günleri’ne ev sahipliği yapacak. İBB Kültür’e bağlı İBB Orkestra tarafından düzenlenen etkinlikte, konserler, atölyeler ve ilham verici söyleşilerle perküsyonun farklı coğrafyalardan gelen tınıları İstanbul’da yankılanacak.

Etnika Kolektif Erbane Topluluğu ve Jen Sessions konserlerinin yanı sıra 2. Perküsyon Günleri’nde iki gün boyunca Gürkan Özkan, Ferruh Yarkın gibi perküsyon dünyasının uzman isimlerinin söyleşileri, performansları ve luthierlerin(Marangozluk eğitimini üst seviyede tamamlamış, müzik aletleri yapımcısı) atölye çalışmaları da gerçekleşecek.

Gürkey Perküsyon Atölyesi ve Yarkın Ritim Grubu’nun performanslar sahneleyeceği etkinlikte davulcu ve perküsyonist Torab Majlesi ise bir ritim meditasyonu gerçekleştirecek. 2. Perküsyon Günleri’nin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasında

PROGRAM

18 Ekim Cumartesi

16.00- Konser: Gençler Sahnede (Bahar Monfaredpour, Egemen Kamçı, Hüsamettin Kemancı, Arda Gülsün, Kuzey Balıkçıoğlu)

17.00- Atölye: Luthierler – Serdar Karuç, Kemal Sundu

18.00- Söyleşi-Performans: “Türk Din Musikisinde Usüller” – Serdar Bişiren, Mert Nar, Oray Yay

19.00- Konser: Etnika Kolektif Erbane Topluluğu (Banu Güngör, Merve Bayraktar, Meral Erdoğan, Arzu Balcı, Özlem Bal)

20.00- Söyleşi-Performans: “Hindustani Müzikle Ritim Sistemi Tabla Sanatı” – Gürkan Özkan

21.00- Söyleşi-Performans: “Müzik Albüm Kayıtları ve Stüdyo Müzisyenliği” – Murat Arslan (Iraklı Murat), Hamdi Akatay, Cengiz Ercümer, Yaşar Akpençe, Mehmet Akatay, Alpay Dinletir, Serdar Erbaşı

19 Ekim Pazar

15.00- Atölye: Luthierler – Mehmet Emin Bolat, Sergen Güğük

16.00- Ritim Meditasyon: Torab Majlesi

17.00- Performans: Gürkey Perküsyon Atölyesi

18.00- Söyleşi-Performans: “Geleneksel Halk Ezgilerinde Ritim Yapısı” (Özcan Gök, Barış Cem Songur, Ömer Aslan)

19.00- Söyleşi: “Türk Makam Müziğinde Usül Anlayışı” – Ferruh Yarkın, Fahrettin Yarkın

20.00- Performans: Yarkın Ritim Grubu (Fahrettin Yarkın, Ferruh Yarkın, Bekir Sakarya, Erkan Kanat, Emirhan Uygun, Fazıl Karagöz)

21.00- Konser: Jen Sessions